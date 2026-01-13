شريف حمدي : البنك الدولي ساعد في تمويل برنامج سكن لكل المصريين بملياري دولار

قال شريف حمدي مدير العمليات في البنك الدولي إن الدولة حققت سلسلة نجاحات كبيرة في تنفيذ برنامج سكن لكل المصريين لافتا أن البنك الدولي ساعد في هذا البرنامج من خلال التمويل وتقديم الاستشارات مشيرا الي ان حجم تمويل البنك للبرنامج وصل ٢ مليار دولار .



وأضاف حمدي ٦٨٦ ألف اسرة تم تمكينهم للحصول علي وحدات سكنيه اغلبهم يحصلون للسكن للمرة الأولي لهم كما وفر البرنامج ٤ ملايين فرص عمل .

وتابع مدير العمليات أن البرنامج مع البنك الدولي يمتد لعدد من المبادرات والبرامج المصرية .

جاء ذلك خلال احتفالية سكن كل المصريين ١٠ سنوات من الإنجاز المنعقد بالعاصمة الجديدة.