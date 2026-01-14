نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة

تسلّم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وحدات مشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء نقابة الإعلاميين من وزارة الإسكان، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير وحدات سكنية تليق بالإعلاميين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة.

وتوجّه نقيب الإعلاميين بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، و وزير الإسكان، على الدعم الكبير والمتواصل لإعلاميي مصر، وحرص الدولة على توفير سكن ملائم يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للإعلاميين.

ملاصقً لمدينة الإنتاج الإعلامي

وأوضح "سعده" أن كومباوند سكن مصر الإنتاج الإعلامي يقع ملاصقًا لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، في موقع متميز يخدم العاملين بالمجال الإعلامي، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة سكنية متكاملة وقريبة من مواقع العمل.

وصرّح نقيب الإعلاميين أن الفترة المقبلة ستشهد استلام باقي المشروعات السكنية الخاصة بالنقابة خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل نشر الإعلان التفصيلي متضمنًا الشروط وآليات التقديم الخاصة بكومباوند سكن مصر الإنتاج الإعلامي.

وأكد"سعده"أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص نقابة الإعلاميين على تحقيق مصالح أعضائها، وتوفير سكن لائق بالإعلاميين، مشددًا على استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتسليم الوحدات لمستحقيها.