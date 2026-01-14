قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني
«توروب» يرفض ضم خالد صبحي.. والأهلي يدرس صفقات تبادلية مع المصري
ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر
نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة
نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو
محمد فضل: توقعت خسارة مصر أمام كوت ديفوار لهذا السبب.. وحسام حسن فاجأنا بتكتيكه المميز
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة

الشقق المخصصة
الشقق المخصصة
حمادة خطاب

تسلّم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وحدات مشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء نقابة الإعلاميين من وزارة الإسكان، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير وحدات سكنية تليق بالإعلاميين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة.

وتوجّه نقيب الإعلاميين بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، و وزير الإسكان، على الدعم الكبير والمتواصل لإعلاميي مصر، وحرص الدولة على توفير سكن ملائم يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للإعلاميين.

ملاصقً لمدينة الإنتاج الإعلامي

وأوضح "سعده" أن كومباوند سكن مصر الإنتاج الإعلامي يقع ملاصقًا لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، في موقع متميز يخدم العاملين بالمجال الإعلامي، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة سكنية متكاملة وقريبة من مواقع العمل.

وصرّح نقيب الإعلاميين أن الفترة المقبلة ستشهد استلام باقي المشروعات السكنية الخاصة بالنقابة خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل نشر الإعلان التفصيلي متضمنًا الشروط وآليات التقديم الخاصة بكومباوند سكن مصر الإنتاج الإعلامي.

وأكد"سعده"أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص نقابة الإعلاميين على تحقيق مصالح أعضائها، وتوفير سكن لائق بالإعلاميين، مشددًا على استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتسليم الوحدات لمستحقيها.

سكن مصر نقيب الإعلاميين الإعلاميين سكن مصر الإنتاج الإعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

ترشيحاتنا

روما

تورينو يطيح بـ روما من كأس إيطاليا ويضرب موعداً مع إنتر ميلان

بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند يهزم فيردر بريمن 3-0 في الدوري الألمانى

الميموني

في أول ظهور له .. المغربي الميموني يحرز اول اهدافه بقميص إينتراخت فرانكفورت

بالصور

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد