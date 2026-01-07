نقيب الإعلاميين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

تقدم النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد.

الشعب المصري نسيج واحد

وقال نقيب الإعلاميين إن الشعب المصري نسيج واحد تتجسد فيه قيم المحبة والسلام والتعايش، التي تميز المجتمع المصري عبر تاريخه.

وأكد نقيب الإعلاميين أن عيد الميلاد المجيد يعبّر عن رسالة إنسانية سامية تُعلي من قيم الرحمة والتكاتف، وأن الأديان السماوية جاءت لنشر التسامح والتعايش المشترك.

مشيدًا بالدور الوطني للكنيسة المصرية في ترسيخ مشاعر المحبة والمودة، وتأكيد وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالخير والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.