مدبولي: سكن لكل المصريين أعز المشروعات على قلبي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لاحتفال الدولة بمرور ١٠ سنوات على إطلاق برنامج سكن لكل المصريين.

وقال رئيس الوزراء إن المشروع من أعز المشروعات على قلبي، موجها الشكر والتقدير لصاحب الحلم الحقيقي لهذا المشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتابع تنفيذ المشروع.

وأضاف مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بأن كل من تنطبق عليه الشروط في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية يحصل عليها، مؤكدا أن نسبة المتقدمين بلغت ٥ أضعاف المطروح .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أبسط رد على تساؤل هل المواطن يشعر بثمار التنمية هي مشروعات الإسكان الاجتماعي و تطوير المناطق غير الآمنة. لافتا إلى أن كل هذا يؤكد أن المصريين يجنون ثمار الإصلاحات.