المشاط: 200 مليار جنيه لتنفيذ مشروع سكن لكل المصريين.. و47 مليارا من البنك الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، إننا اليوم نحتفل بمرور ١٠ سنوات علي إطلاق برنامج سكن لكل المصريين والذي يعد أحد المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية .

وأضافت المشاط، خلال كلمتها في الاحتفالية أن الدولة خصصت ٢٠٠ مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالإضافةإلى ٤٧ مليار جنيه من البنك الدولي، لافتة الى أن المبادرة غير مسبوقة.

وتابعت أن المشروع نجح في تنفيذ أهدافه لتوفير سكن لكل المواطنين، كما ان الدولة عملت على تحسين برنامج الإسكان الاجتماعي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الى ان الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تحديث الخرائط الاستثمارية بالمحافظات لجذب المزيد من الاستثمارات .