قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
3 أيام متواصلة .. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشكر ترامب ويحييه على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. مدبولي: مشروع سكن كل المصريين وفر حوالي 4 مليون فرصة عمل | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم في أعظم ثورات التاريخ وكانت شهادة وفاة تنظيم الإخوان الإرهابي ولا تسموها جماعة، ومن كتب شهادة الوفاة هو الشعب المصري.

5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار .


رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: نركز لتحقيق الفوز.. ولا نفكر في أي شيء اسمه عقدة السنغال
قال حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، إن المنتخب يضع كامل تركيزه على مواجهة السنغال المرتقبة غدًا، متمنيًا تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.


أحمد موسى يشكر ترامب ويحييه على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى أن ما جرى في إحدى أعظم ثورات التاريخ كان بمثابة شهادة وفاة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدًا أنه لا يجب تسميتهم جماعة، وأن من كتب شهادة وفاتهم هو الشعب المصري.


شعبة الأدوية: الاستخدام الخاطئ للأعشاب الطبية يتسبب بمضاعفات خطيرة
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه على الرغم من أن الأعشاب الطبية لها فوائد إيجابية، إلا أن إستخدامها بشكل خاطئ قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة.


نسب الإشغال 94 %.. مدبولي: مشروع سكن كل المصريين وفر حوالي 4 مليون فرصة عمل
أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن  مشروع سكن كل المصريين واحد من أكبر المشروعات على مستوى العالم الذي يتم تنفيذه.


مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية “سكن كل المصريين .. 10 سنوات من الإنجاز”: “عندما بلغت بتلك الإحتفالية كنت حريص إني أكون موجود .. لأن هذا المشروع من أعز المشروعات على قلبي على المستوى الشخصي، وأوجه كل الشكر والتقدير بالنيابة عن كل من استفادوا من هذا المشروع والمصريين أجمعهم لصاحب الحلم الحقيقي له، وهو الرئيس السيسي، الذى تبني وتابع ودعم تنفيذ هذا المشروع”.


وزير الإسكان: وضعنا هدفا لتوفير 2 مليون وحدة وتم الانتهاء من 1.4 مليون
أكد  شريف الشربيني وزير الإسكان، أن صندوق الإسكان  الاجتماعي جسد التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.


البنك الدولي: نؤكد التزامنا بدعم مبادرة سكن لكل المصريين
أكد شريف حمدي مدير العمليات في البنك الدولي، أن مبادرة سكن لكل المصريين تحظى بدعم من البنك الدولي.

أحمد موسى موسى اخبار التوك شو منتخب مصر مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

قانون المحال

إجراءات إلزامية للورثة بعد وفاة صاحب المحل بالقانون

حماية المستهلك

عقوبات رادعة ضد التلاعب بصحة المواطنين والبضائع الاستراتيجية بالقانون

مجلس النواب

إدراك للخطر .. نواب يرحبون بالقرار الأمريكي بتصنيف الإخوان تنظيمات إرهابية

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد