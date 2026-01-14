أحمد موسى يشكر ترامب ويحييه على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. مدبولي: مشروع سكن كل المصريين وفر حوالي 4 مليون فرصة عمل | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار .



رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: نركز لتحقيق الفوز.. ولا نفكر في أي شيء اسمه عقدة السنغال

قال حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، إن المنتخب يضع كامل تركيزه على مواجهة السنغال المرتقبة غدًا، متمنيًا تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.



أحمد موسى يشكر ترامب ويحييه على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى أن ما جرى في إحدى أعظم ثورات التاريخ كان بمثابة شهادة وفاة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدًا أنه لا يجب تسميتهم جماعة، وأن من كتب شهادة وفاتهم هو الشعب المصري.



شعبة الأدوية: الاستخدام الخاطئ للأعشاب الطبية يتسبب بمضاعفات خطيرة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه على الرغم من أن الأعشاب الطبية لها فوائد إيجابية، إلا أن إستخدامها بشكل خاطئ قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة.



نسب الإشغال 94 %.. مدبولي: مشروع سكن كل المصريين وفر حوالي 4 مليون فرصة عمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع سكن كل المصريين واحد من أكبر المشروعات على مستوى العالم الذي يتم تنفيذه.



مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية “سكن كل المصريين .. 10 سنوات من الإنجاز”: “عندما بلغت بتلك الإحتفالية كنت حريص إني أكون موجود .. لأن هذا المشروع من أعز المشروعات على قلبي على المستوى الشخصي، وأوجه كل الشكر والتقدير بالنيابة عن كل من استفادوا من هذا المشروع والمصريين أجمعهم لصاحب الحلم الحقيقي له، وهو الرئيس السيسي، الذى تبني وتابع ودعم تنفيذ هذا المشروع”.



وزير الإسكان: وضعنا هدفا لتوفير 2 مليون وحدة وتم الانتهاء من 1.4 مليون

أكد شريف الشربيني وزير الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعي جسد التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.



البنك الدولي: نؤكد التزامنا بدعم مبادرة سكن لكل المصريين

أكد شريف حمدي مدير العمليات في البنك الدولي، أن مبادرة سكن لكل المصريين تحظى بدعم من البنك الدولي.