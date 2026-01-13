مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية “سكن كل المصريين .. 10 سنوات من الإنجاز”: “عندما بلغت بتلك الإحتفالية كنت حريص إني أكون موجود .. لأن هذا المشروع من أعز المشروعات على قلبي على المستوى الشخصي، وأوجه كل الشكر والتقدير بالنيابة عن كل من استفادوا من هذا المشروع والمصريين أجمعهم لصاحب الحلم الحقيقي له، وهو الرئيس السيسي، الذى تبني وتابع ودعم تنفيذ هذا المشروع”.

وتابع: “عندما بدأنا هذا البرنامج وتقدم أكثر من خمس أو ست أضعاف العدد روحت للرئيس السيسي أبلغه عن هذا الأمر، و قال لي من ينطبق عليه الشروط يتوفر له وحدة، وبالنسبة لنا كحكومة كان تغير نوعي وحقيقي لتنفيذ هذا النوع من الضخامة من المشاريع، هناك طلب وحاجة لهذه النوعية من الخدمات الأساسية”.

وأشار: “مشروع سكن كل المصريين يوفر 2 مليون وحدة سيسكنهم أكثر من 10 مليون مواطن، وهذا واحد فقط من المشروعات ، وهذا وحده رد بسيط عن الإجابة عن سؤال هل المواطن المصري فعلا حدثت جودة حياة له فى العشر سنوات أم لا”.

وأوضح: “مازال الشوط طويل وكانت دائما أسعد لحظة عليا عندما تلتقي عيني فى عين شاب وأحس بأد إيه إنه فرحان إنه أمّن حياته أو سيدة أرملة أو مطلقة وأشوف الدموع فى عينيها وتقولي إننا أمّنا لها سقف لتعيش فيه”.