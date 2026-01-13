قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية “سكن كل المصريين .. 10 سنوات من الإنجاز”: “عندما بلغت بتلك الإحتفالية كنت حريص إني أكون موجود .. لأن هذا المشروع من أعز المشروعات على قلبي على المستوى الشخصي، وأوجه كل الشكر والتقدير بالنيابة عن كل من استفادوا من هذا المشروع والمصريين أجمعهم لصاحب الحلم الحقيقي له، وهو الرئيس السيسي، الذى تبني وتابع ودعم تنفيذ هذا المشروع”.

وتابع: “عندما بدأنا هذا البرنامج وتقدم أكثر من خمس أو ست أضعاف العدد روحت للرئيس السيسي أبلغه عن هذا الأمر، و قال لي من ينطبق عليه الشروط يتوفر له وحدة، وبالنسبة لنا كحكومة كان تغير نوعي وحقيقي لتنفيذ هذا النوع من الضخامة من المشاريع، هناك طلب وحاجة لهذه النوعية من الخدمات الأساسية”.

وأشار: “مشروع سكن كل المصريين يوفر 2 مليون وحدة سيسكنهم أكثر من 10 مليون مواطن، وهذا واحد فقط من المشروعات ، وهذا وحده رد بسيط عن الإجابة عن سؤال هل المواطن المصري فعلا حدثت جودة حياة له فى العشر سنوات أم لا”.

وأوضح: “مازال الشوط طويل وكانت دائما أسعد لحظة عليا عندما تلتقي عيني فى عين شاب وأحس بأد إيه إنه فرحان إنه أمّن حياته أو سيدة أرملة أو مطلقة وأشوف الدموع فى عينيها وتقولي إننا أمّنا لها سقف لتعيش فيه”.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء سكن كل المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يؤكد قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في القطاع الصحي

وزير الإسكان

الشربيني: واجهنا تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: حالة الارتباك في إعلان حركات التكليف والنيابات غير مبررة

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد