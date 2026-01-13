10 سنوات من الإنجاز.. مدبولي يشهد فيلما تسجيليا عن إشادة المواطنين بمبادرة سكن لكل المصريين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا عن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبناء وحدات سكنية ملائمة وبأسعار مناسبة وبنظم تمويل عقاري متميزة، وذلك في احتفالية "سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجاز".

وتناول الفيلم التسجيلي شهادات لعدد من المواطنين المستفيدين من برامج صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهم يشيدون بوحدات سكن لكل المصريين .

وفي وقت سابق، أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق مكلف بتنفيذ البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين .

وتابعت عبد الحميد في كلمتها خلال احتفالية سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجاز “:” وضعنا الخطط اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح وتوفير سكن ملائم لكل المصريين ".

وأكملت :" نقوم بتنفيذ مليون و72 ألف وحدة سكنية وتم الانتهاء من 790 ألف وحدة سكنية".

وأكملت: " نجحنا في تنفيذ 14 الفا و 500 مشروع خدمي حول الحدات السكنية التابعة لمبادرة سكن لكل المصريين ".

وأضافت : " عكفنا على إيصال الدعم لكل مستحقيه والحصول على وحدات بشروط مناسبة ووضعنا نظاما للتقديم على الوحدات السكنية ويكون المتقدم أول مرة يستفيد منها وكنا حريصين على عدم استبعاد أي فئات من الشعب ".