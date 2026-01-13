برلماني: تطوير قطاع الإسكان أولوية المجلس الجديد لخدمة المواطنين

أكد النائب الدكتور أحمد جبيلي عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان يأتي على رأس أولويات المجلس الجديد، مشددًا على أن المواطن المصري يجب أن يجد مساكن لائقة توفر له حياة كريمة، مع التركيز على تطوير المدن الجديدة وتوسيع مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس النواب.إلى أن المجلس أمامه دور مهم في متابعة تنفيذ خطط الدولة للإسكان، بما يشمل تسهيل إجراءات التخصيص للمواطنين، وضمان وصول الدعم للمستحقين، إلى جانب تطوير البنية التحتية المصاحبة للمشروعات السكنية مثل المرافق العامة والخدمات الأساسية.

وأوضح احمد جبيلي. أن الإسكان ليس مجرد بناء وحدات سكنية فقط، بل يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإنجاح مشروعات الإسكان الجديدة وتوسيع فرص التمويل بما يتناسب مع قدرات المواطنين.

وأكد نائب اكتوبر والواحات. أن دوره البرلماني سيتركز على متابعة كل ما يتعلق بملف الإسكان من قوانين وتنظيمات، وضمان حماية حقوق المواطنين، مع السعي لوضع استراتيجيات طويلة المدى لتطوير المدن الجديدة والمناطق العمرانية القائمة.

واختتم الدكتور احمد جبيلي تصريحه بالتأكيد على التزامه بالشفافية والتواصل الدائم مع المواطنين، لافتًا إلى أن كل قرار برلماني يجب أن يكون له أثر مباشر على حياة المصريين، خصوصًا في قطاع الإسكان الذي يمس حياة الملايين يوميًا.