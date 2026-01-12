نائب رئيس الشركة القابضة ورئيس مياه دمياط يتابعان مشروعات «حياة كريمة»

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

استقبل المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه العميد مهندس محمد جلال، مستشار رئيس الشركة القابضة للتخطيط والمشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة دمياط.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة.

واستُهلت الزيارة بعقد اجتماع بديوان عام الشركة، تم خلاله استعراض موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» – المرحلة الأولى، ومتابعة نسب ومعدلات الإنجاز، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، تمهيدًا لدخول عدد من المشروعات الخدمة وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور صلاح بيومي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية بمحطة مياه كفر ميت أبوغالب، وعدد من المواقع لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال، بما يضمن الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

الصرف الصحي مياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دمياط

