نائب رئيس الشركة القابضة ورئيس مياه دمياط يتابعان مشروعات «حياة كريمة»

استقبل المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه العميد مهندس محمد جلال، مستشار رئيس الشركة القابضة للتخطيط والمشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة دمياط.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة.

واستُهلت الزيارة بعقد اجتماع بديوان عام الشركة، تم خلاله استعراض موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» – المرحلة الأولى، ومتابعة نسب ومعدلات الإنجاز، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، تمهيدًا لدخول عدد من المشروعات الخدمة وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور صلاح بيومي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية بمحطة مياه كفر ميت أبوغالب، وعدد من المواقع لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال، بما يضمن الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب بالمحافظة.