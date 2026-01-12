تدريب 50 سيدة من الرائدات الاجتماعيات على ترشيد استهلاك المياه بالقاهرة

نظّمت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ندوة توعوية لتدريب 50 سيدة من الرائدات الاجتماعيات على ترشيد استهلاك المياه ونشر ثقافة الوعي المائي، وذلك في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الدور التوعوي داخل المجتمع المحلي، بالتعاون مع جمعية توعية الوحدة السكانية بالأميرية.



وأكد مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن البرنامج التدريبي استهدف تأهيل الرائدات الاجتماعيات على أنماط التوعية المجتمعية وأساليب التواصل الفعّال، بما يدعم دورهن في نقل الرسائل التوعوية للمواطنين، وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح رئيس الشركة أن التدريب تناول التعريف بآليات التواصل المباشر مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وسبل تلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 125، إلى جانب التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01006665125، بما يسهم في تسهيل تقديم البلاغات وطلب الخدمات المختلفة، ورفع مستوى رضا المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة الشركة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية، وتمكين الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن عنصرًا فاعلًا في دعم جهود التوعية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه داخل المجتمع.