سوبر كيميت | القابضة للمياه تطلق سلسلة أفلام توعوية للأطفال

...
...
آية الجارحي

 أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سلسلة أفلام توعوية موجهة للأطفال بعنوان «أبطال المياه – سوبر كيميت»، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق".

يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية نشر الوعي بقضايا المياه والحفاظ عليها.


وتهدف السلسلة إلى نشر الوعي المائي لدى الأطفال وترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ على المياه، من خلال تقديم محتوى مبسط وجذاب يوضح أهمية هذا المورد الحيوي، ويعزز مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ عليه.


وتعتمد سلسلة «أبطال المياه – سوبر كيميت» على تقديم رسائل توعوية بأسلوب قصصي وشخصيات كرتونية محببة للأطفال، تتناول مواقف حياتية يومية، بما يسهم في غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه منذ الصغر، وتشجيع الأطفال على تطبيق هذه السلوكيات داخل منازلهم ومدارسهم.


وتأتي هذه السلسلة في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تنويع أدوات التوعية، والاستفادة من الأساليب الحديثة في التواصل مع مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال، باعتبارهم نواة أساسية لبناء مجتمع واعٍ بقضايا المياه.
وأكدت الشركة أن إطلاق سلسلة «أبطال المياه – سوبر كيميت» يُعد أحد المحاور التوعوية المبتكرة ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
https://www.facebook.com/share/v/1BfhnE9nbn/

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سوبر كيميت استهلاك المياه الإسكان المجتمعات العمرانية

سوبر كيميت | القابضة للمياه تطلق سلسلة أفلام توعوية للأطفال

