الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين للايجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي انتهت في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، تم مدّها مجددًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتستمر حتى 13 أبريل 2026.

مد مهلة التسجيل لمنح فرصة أكبر لمن لم يستطيعوا التسجيل

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة إن عدد من تقدموا حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 ألف مواطن، مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة التسجيل جاءت لمنح فرصة أكبر، لأن الأعداد المسجلة لا تعكس المستهدف ولا حجم الراغبين في الحصول على سكن بديل.

وأضافت: «كل شيء في بدايته يكون صعبًا، ومن الممكن أن يكون هناك أشخاص لا يعرفون بعد كيفية التعامل إلكترونيًا لملء الاستمارات المطلوبة».

وكشفت أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تقديم المساعدة للراغبين في ملء الاستمارات من خلال مكاتب البريد، لمن لم يتمكنوا من الاعتماد على الاستمارة الإلكترونية، قائلة: «من خلال مكاتب البريد، وقد يتم الإعلان عن ذلك الأسبوع القادم، حيث جرى التنسيق مع 430 مكتب بريد في أنحاء الجمهورية لمساعدة من لم يستطع ملء الاستمارة الإلكترونية، خاصة كبار السن أو لايجيد التعامل مع الانترنت ».

