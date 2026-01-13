نسب الإشغال 94 %.. مدبولي: مشروع سكن كل المصريين وفر حوالي 4 مليون فرصة عمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع سكن كل المصريين واحد من أكبر المشروعات على مستوى العالم الذي يتم تنفيذه.



وقال مصطفى مدبولي في كلمته في احتفالية "سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجاز"،:" مشروع سكن كل المصريين لا يوفر وحدة سكنية فقط لكنه يوفر إسكان وخدمات ومناطق ترفيهية ومجتمعات متكاملة ".

وتابع مدبولي: "نسبة الإشغال في مشروع سكن كل المصريين 94 % والمواطنين يشغلون الوحدات السكنية التي حصلوا عليها ".



واكمل مصطفى مدبولي :" مشروع سكن كل المصريين جزء من بنيان الجمهورية الجديدة"، مضيفا:" هذا البرنامج كان اول حائط صد لمواجهة النمو العشوائي والتعدي على الاراضي الزراعية ونشهد انخفاض في نسب التعدي على الاراضي الزراعية ".

ولفت مدبولي:" مشروع سكن كل المصريين واحد من أكبر البرامج المنتجة لفرص العمل بحوالي 4 مليون فرصة عمل وأسهم في حل جزء من أزمة البطالة ".

وتابع مدبولي :" مشروع سكن كل المصريين يعتبر أحد المحركات لعملية تسريع العملية العمرانية في المدن الجديدة"، مضيفا:" مدينة حدائق العاصمة من 4 سنوات كانت أرض فاضية والآن تم بناء 100 الف وحدة سكنية تابعة لسكن كل المصريين في حدائق العاصمة ".