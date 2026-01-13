وزير الإسكان: وضعنا هدفا لتوفير 2 مليون وحدة وتم الانتهاء من 1.4 مليون

أكد شريف الشربيني وزير الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعي جسد التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.



وقال الشربيني في كلمته في احتفالية "سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجاز"،:" ملف الإسكان احد اهم الملفات المهمة للدولة لما له من تأثير مباشر على حياة المصريين وركيزة اساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصوت كرامة الاسرة المصرية ".

وتابع شريف الشربيني :" على مدار سنوات واجه قطاع الإسكان تحديات تمثل في اتساع الفجوة بين العرض والطلب في ظل النمو السكان المتسارع وارتفاع أسعار السكن ".

واكمل شريف الشربيني :" قضية السكن كانت في صدارة أولويات الدولة المصرية باعتباراها قضية تنموية والدولة تحركت برؤية واضحة وأهداف محددة للتعامل مع ملف الأسكان اولوية وطنية ".

ولفت شريف الشربيني :" الدولة وضعت هدفا وطنيا تتولى تنفيذه وزارة الإسكان لتوفير 2 مليون وحدة سكنية وتم الانتهاء من تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية ونستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة ".

وتابع شريف الشربيني :" صندوق الإسكان الاجتماعي احد الادوات التنفيذية الهامة للدولة لما يقوم به من دور محوري لتحويل السياسات العامة لمشروعات إسكانية متكاملة ويتم العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".

وأكمل شريف الشربيني:" الشريك الاول لنا في هذا البرنامج هو البنك الدولي وقدم الدعم الفني والمالي بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي ".