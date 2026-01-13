شعبة الأدوية: الاستخدام الخاطئ للأعشاب الطبية يتسبب بمضاعفات خطيرة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه على الرغم من أن الأعشاب الطبية لها فوائد إيجابية، إلا أن إستخدامها بشكل خاطئ قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة.

وقال علي عوف، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة، عبر فضائية "المحور"، أن الإعلان على دواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى موافقات من هيئة الدواء وسلامة الغذاء، حتى يكون خاضع بشكل سليم للجهات الرقابية.

وتابع ئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه لا بد من استشارة الطبيب المتخصص، مؤكدا أنه في بعض الأحيان يتم النصب على المواطنين بأسم الشفاء بالأعشاب.