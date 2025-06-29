استشاري جهاز هضمي: مصر حصلت على إشادات دولية بعد القضاء على فيروس سي

أكد الدكتور محمد المنيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، أنه قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر في عام 2014، لم يكن هناك بيت في مصر، إلا وبه إصابة بمرض فيروس سي، أو تدخل جراحي، وكان هناك نقص في الدواء والتطعيمات والرعاية الأولية، ولم يكن هناك خريطة طبية واضحة في مصر، لكنها كانت دراسات عشوائية لا قيمة لها.

وقال محمد المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة، عبر فضائية المحور، إن القيادة الحكيمة من الرئيس السيسي والخطوات الواضحة، نجحت في القضاء على فيروس سي عن طريق توطين صناعة الدواء في مصر، وتوفيره للمواطنين بشكل مجاني، وعن طريق المسح الشامل بمبادرة “100 مليون صحة”، التي قامت بفحص 90 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية

وتابع استشاري الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، أن مصر حصلت على إشادات عالمية، وتم إعلان مصر خالية من فيروس سي، مؤكدا أنه تم عمل مبادرات لمتابعة طلاب المدارس الذين لم يشملهم الفحص للكشف على “فيروس سي”.