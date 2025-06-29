عضو لجنة الصحة بمجلس النواب يكشف جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف الصحة كان يعتبر أولوية أولى لدى الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مشروع "100 مليون صحة"، كان من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية للمواطن المصري.

وقال مكرم رضوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة، عبر فضائية المحور، أن مبادرة 100 مليون صحة أشاد بها العالم، وتمكننا من خلالها، علاح "فيروس سي"، مؤكدا أنه بسبب تلك المبادرة أستاطعت مصر أن تكون خالية من فيروس سي.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مباردة فحص المقبلين على الزواج من أجل التأكد من إنجاب أطفال أصحاء، إضافة إلى للكشف المبكر والعلاج من أورام الثدي والقولون والرئة من أجل العلاج