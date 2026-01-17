وظائف خالية بروتب 8 ألف جنية.. قدم الآن

تواصل وزارتا الشباب والرياضة والعمل جهودهما لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة في مختلف القطاعات.

حيث أعلنت الشباب والرياضة عن توافر وظائف شاغرة بإحدى الشركات الخاصة برواتب تصل إلى 8000 جنيه، وذلك في إطار مبادراتها الهادفة إلى الحد من البطالة وتمكين الشباب اقتصاديا، مع استهداف مختلف المؤهلات وتوفير بيئة عمل مستقرة ومزايا تنافسية تفتح آفاقا جديدة للراغبين في الالتحاق بسوق العمل وتحقيق الاستقرار المهني.

وظائف

الوظائف المتاحة بوزارة الشباب والرياضة



أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الوظائف المتاحة بإحدى الشركات الخاصة للعمل عضو فريق كرو، برواتب تتراوح من 7000 إلى 8000 جنيه.

شروط القبول في وظائف وزارة الشباب والرياضة



حددت الوزارة عددا من الشروط للقبول في الوظائف، تشمل إتاحة التقديم لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة، مع قبول المتقدمين سواء بخبرة أو بدون خبرة، وضرورة وجود موقف واضح من التجنيد.

وتشمل أماكن العمل عددا من المناطق، من بينها أكتوبر، زايد، مول العرب، داندي مول، أمريكا بلازا، التجمع، الرحاب، العبور، العاشر من رمضان.

وظائف

الحقوق والمميزات الوظيفية



يحصل المقبولون في الوظائف على عدد من المميزات، من بينها راتب شهري من 7000 إلى 8000 جنيه بالإضافة إلى تبس، وحوافز شهرية، وفرص عمل بفروع الشركة في دول الخليج، وتدريب مدفوع الأجر، وتأمين طبي واجتماعي، وتأمين على الحياة وضد الحوادث، إلى جانب فرص ترقية حقيقية كل 6 أشهر للمتميزين.

كما تشمل المزايا عدد ساعات عمل 9 ساعات، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، ونمو وظيفي متواصل، وبيئة عمل محفزة للإبداع، وفريق عمل محترف وداعم.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة



يتم التقديم على الوظائف من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة من وزارة الشباب والرياضة، مع إمكانية الاطلاع على مزيد من الفرص عبر موقع توظيف مصر.

وظائف

وظائف مشروع محطة الضبعة النووية



في سياق متصل، تواصل وزارة العمل توفير فرص عمل جديدة للشباب بالمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، حيث أعلنت عن إتاحة وظائف بشركة نيكيمت إحدى الشركات العاملة بالمشروع، في إطار سعي الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

التخصصات المطلوبة بمشروع الضبعة النووية



تشمل الوظائف المتاحة بمشروع الضبعة النووية عددا من المهن الفنية، من بينها حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء.

الرواتب والمميزات بوظائف الضبعة النووية



أوضحت وزارة العمل أن الرواتب تبدأ من 14250 جنيها وتصل إلى 35000 جنيه وفقا للمهنة والخبرة.

وتشمل المميزات ثلاث وجبات يوميا، وسكن ملائم، ومياه، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة.

وظائف

مواعيد اختبارات وظائف الضبعة



حددت وزارة العمل موعد اختبارات المتقدمين لوظائف مشروع الضبعة النووية اعتبارا من يوم الأحد 18 يناير 2026 وحتى يوم 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بمحافظة قنا بقفط.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط التدريب بالتشغيل وتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الماهرة، مع منح رواتب مميزة لأصحاب المهارات المهنية ذات الكفاءة العالية، ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التوجه في المواعيد المحددة لمقر الاختبارات مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية.