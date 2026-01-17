بوابة الوظائف الحكومية.. الرابط الرسمي وخطوات التقديم والاستعلام

ارتفع البحث خلال الأيام الأخيرة، عن رابط بوابة الوظائف الحكومية، التي تقوم بالإعلان عن الوظائف المتاحة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فهي المنصة الإلكترونية الرسمية والمعتمدة للإعلان عن جميع الوظائف الحكومية الجديدة في مصر.

بوابة الوظائف الحكومية

وعن بوابة الوظائف الحكومية، فهي تتيح جميع إعلانات التعيينات الحكومية عبر منصة موحدة، تمكن المواطنين من متابعة فرص العمل الحكومية دون وساطة أو تمييز، ويمكن الدخول إليها من خلال الضغط على الرابط هــــنـــــــا، ثم اتباع ما يلي:

ـ تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية

ـ اختيار قسم «الوظائف» من الصفحة الرئيسية

ـ تصفح الوظائف المتاحة حسب الجهة أو المحافظة أو نوع الوظيفة

ـ استخدام خاصية البحث للوصول إلى وظيفة محددة

ـ الضغط على «ملف الوظيفة» للاطلاع على الشروط

طريقة الاستعلام عن نتائج مسابقات الوظائف الحكومية

وفيما يخص طريقة الاستعلام عن نتائج مسابقات الوظائف الحكومية، فإنها تتيح بوابة الوظائف الحكومية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج المسابقات، من خلال الخطوات التالية:

ـ تسجيل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية

ـ البحث عن اسم المسابقة التي تم التقديم عليها

ـ إدخال الرقم القومي

ـ إدخال رقم التسجيل أو كود الطلب

ـ الضغط على أيقونة «عرض النتيجة»

ـ عقب إدخال البيانات بشكل صحيح، تظهر نتيجة القبول أو حالة الطلب فورًا.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وحول وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فقد أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن رغبات الناجحين في مسابقة شغل 25217 وظيفة معلم مساعد (لغة عربية)، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، في إطار المسابقة التي نظمها الجهاز لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح رئيس الجهاز أن خدمة الاستعلام عن الرغبات تمكن الناجحين في الامتحان الإلكتروني من التعرف على موقفهم من الرغبات التي سبق تسجيلها، خاصة ممن لم يندرجوا ضمن العدد المطلوب لمحافظاتهم، حيث سيتم منحهم فرصة جديدة للترشح للتعيين في محافظات أخرى لا تزال بها أماكن شاغرة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد 25217 في وظيفة معلم مساعد (لغة عربية)، حيث تم فتح باب التقديم خلال الفترة من 14 إلى 27 مارس 2025، وأجريت الامتحانات الإلكترونية في الفترة من 13 سبتمبر حتى 27 أكتوبر من العام نفسه.

كما تم فتح باب الاستعلام عن نتائج الامتحان الإلكتروني في 18 نوفمبر الماضي، أعقبه فتح باب التظلمات وترتيب الرغبات اعتبارًا من 19 نوفمبر 2025.