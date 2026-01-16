كيفية التقديم فى فرص العمل القيادية المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية

يتزايد بحث المواطنين عن فرص العمل المتاحة، عقب إعلان بوابة الوظائف الحكومية إتاحة عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لشغل عدد من وظائف مدير عام بعدة إدارات عامة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الوظائف القيادية المتاحة بأكاديمية السادات

تضمنت الوظائف المعلن عنها شغل عدد من المناصب القيادية، وجاءت على النحو التالي

مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم

مدير عام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا

شروط شغل الوظائف

الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة الوظيفة

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام واحد في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول أ داخل الجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية لا تقل عن 17 عاما في مجال يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة داخل أو خارج الجهاز الإداري للدولة

اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المرتبطة بمجال العمل

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل

المستندات المطلوبة للتقديم

التقديم يتطلب استيفاء عدد من المستندات الرسمية، من بينها

بيان حالة وظيفية معتمد أو إقرار بالمسئولية الشخصية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

بيان بأهم الإنجازات مدعما بالمستندات

مقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لها وفقا للنموذج المعد لذلك

ما يفيد إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات أو إعداد البحوث إن وجدت

صورة المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي

موافقة جهة العمل على التقدم لشغل الوظيفة

عدد 7 نسخ من طلب التقديم والمستندات المرفقة

موافقة وزارة الدفاع للمتقاعدين من القوات المسلحة

طريقة ومكان التقديم

أشارت بوابة الوظائف الحكومية إلى أن التقديم يتم باليد فقط وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن تقدم الطلبات إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مدخل المعادي كورنيش النيل، مع التنبيه إلى أن المستندات المقدمة لا ترد إلا في حالة طلب الأصول فقط.

مع انطلاق عام 2026 تتزايد معدلات البحث عن فرص عمل مستقرة داخل القطاع الحكومي، بالتزامن مع إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية، باعتبارها المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة للإعلان عن جميع الوظائف الحكومية الجديدة في مصر، وهو ما رفع معدلات الاهتمام بمعرفة رابط بوابة الوظائف الحكومية 2026 وكيفية الاستفادة من خدماتها.

ما هي بوابة الوظائف الحكومية

تعد بوابة الوظائف الحكومية الموقع الرسمي المخصص لنشر إعلانات التعيينات الحكومية، حيث تتيح الإعلان عن المسابقات الجديدة، وعرض الشروط المطلوبة لكل وظيفة، وتحديد مواعيد التقديم والاختبارات، إلى جانب إعلان نتائج القبول، وذلك في إطار منظومة إلكترونية موحدة.

وتعمل البوابة كمنصة معتمدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، من خلال إتاحة متابعة الوظائف المتاحة، والاطلاع على شروط القبول، ومواعيد التقديم والاختبارات، فضلا عن الاستعلام الإلكتروني عن نتائج المسابقات الحكومية.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2026

يمكن الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الموقع الرسمي المخصص لها، والذي يتيح للمواطنين تصفح جميع الإعلانات الوظيفية الحكومية المعتمدة.

طريقة التقديم على وظائف بوابة الوظائف الحكومية

يتم التقديم على الوظائف الحكومية المعلنة عبر البوابة باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية

اختيار قسم الوظائف من الصفحة الرئيسية

تصفح الوظائف المتاحة وفقا للجهة أو المحافظة أو نوع الوظيفة

استخدام خاصية البحث للوصول إلى إعلان وظيفي محدد

الدخول على ملف الوظيفة للاطلاع على الشروط وطريقة التقديم بالتفصيل

طريقة الاستعلام عن نتائج مسابقات الوظائف الحكومية

تتيح بوابة الوظائف الحكومية خدمة الاستعلام عن نتائج المسابقات إلكترونيا، وذلك من خلال

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للبوابة

البحث عن اسم المسابقة التي تم التقديم عليها

إدخال الرقم القومي

إدخال رقم التسجيل أو كود الطلب

الضغط على أيقونة عرض النتيجة

لتظهر حالة الطلب أو نتيجة القبول فور إدخال البيانات بشكل صحيح

وتأتي بوابة الوظائف الحكومية ضمن جهود الدولة لتنظيم التعيينات الحكومية إلكترونيا، وتيسير إجراءات التقديم والمتابعة، بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ورفع كفاءة منظومة التوظيف داخل الجهاز الإداري للدولة.