بالأرقام.. الحكومة تنجح في تحصيل ضرائب من الوظائف بقيمة 277.23 مليار جنيه بـ 5 شهور

نجحت الحكومة المصرية في تحصيل مبلغ 277.23 مليار جنيه في أول 5 شهور من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ وذلك في صورة ضرائب تم تحصيلها من الموظفين .

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اطلع "صدي البلد" على نسخة منه أن حصيلة الضرائب من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص نتيجة التوظف ارتفعت بمقدار 45.7 مليار جنيه على أساس سنوي.

بلغت الضرائب المحققة نتيجة التوظف نحو 277.23 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي نوفمبر 2025/2026 مقارنة بـ181,54 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

واستحوذت حصيلة الضرائب من التوظف على نسبة 28.83% من إجمالي الإيرادات الضريبية المحققة في تلك الفترة والمسجلة حينها 961.612 مليار جنيه.

وكشف التقرير إن إجنالي الضرائب المحصلة من الدخول الأخري دون التوظف بلغت 75.94 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الجاري مقابل 56.5 مليار جنيه بنفس المدة من العام المالي السابق.