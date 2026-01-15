نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل عدد (330) وظيفة مهندس بالتخصصات (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسبات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) بوزارة الموارد المائية والري، وذلك وفقًا للمحافظات المُعلن عنها.

بوابة الوظائف الحكومية

وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال الحساب الشخصي لكل متقدم على موقع البوابة، كما تم إتاحة التظلم بدءا من الغد ولمدة أسبوعين.



وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن المسابقة في 20 أكتوبر الماضي، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 5 إلى 18 نوفمبر 2025، ثم أُجري الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة.