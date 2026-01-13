المنيسي: الأعشاب الطبية يمكن أن تتسبب في فشل الوظائف العامة للكبد

أكد الدكتور محمد المنيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، أن الأعشاب الطبية لها مخاطر عديدة على الصحة العامة للإنسان، مشيرا إلى انه يمكن ان تتسبب في فشل الوظائف العامة للكبد، وقد يؤدي لمضاعفات خطيرة وحدوث الوفاة.

وقال محمد المنيسي، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن استخدام "الزنجبيل" في الطب وخاصة لمنع القئ إثناء الخمل، قد يسبب قرحة في المعدة لو تم تناولها بكثرة زيادة عن الحد المسموح به.

وتابع استشاري الكبد والجاز الهضمي، أنه لا بد من الحصول على العلاج بوصفة من الطبيب المتخصص، وليس الإعتماد عل التشخيص الذاتي.

وأشار إلى أن “الكركم” لا يمكن أن يستخدم في علاج الأورام، ولكن قد يتم استخدامه بعد استئصال القولون في حالة الإصابة بسرطان القولون.