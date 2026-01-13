وزيرة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 119 وظيفة قيادية في المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن مسابقة جديدة لشغل 119 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات ( سكرتير عام وسكرتير مساعد ورؤساء مراكز وأحياء ومدن ).

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم الالكتروني للمسابقة لمدة شهر وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

وظائف جديدة بالإدارة المحلية

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg بداية من غداً الأربعاء 14 يناير الجاري وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg.

شروط الوظائف القيادية الجديدة

ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف القيادية الجديدة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاماً ، كما يفضل من له خبرة في الإدارة المحلية والعمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وتقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقاً للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لتجديد دماء العاملين بالإدارة المحلية بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.