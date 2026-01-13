قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 119 وظيفة قيادية في المحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن مسابقة جديدة لشغل 119 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات ( سكرتير عام وسكرتير مساعد ورؤساء مراكز وأحياء ومدن ).

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم الالكتروني للمسابقة لمدة شهر وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

وظائف جديدة بالإدارة المحلية 

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg بداية من غداً الأربعاء 14 يناير الجاري وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg.

شروط الوظائف القيادية الجديدة 

 ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف القيادية الجديدة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاماً ، كما يفضل من له خبرة في الإدارة المحلية والعمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وتقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقاً للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لتجديد دماء العاملين بالإدارة المحلية بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

