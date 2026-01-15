وظائف خالية في الأردن براتب 350 دينارا.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن وظائف شاغرة جديدة في الأردن في قطاع التشييد والبناء، بمرتبات تصل إلى 350 دينارا أردنيا، حرصا من الوزارة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب تساعدهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة العمل المصرية أن تلك الوظائف الشاغرة تحقيق للتعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.

فرص عمل في الاردن

شروط وظائف الأردن

-أن يكون المتقدم لـ وظائف الأردن من وزارة العمل لديه خبرة في مجال البناء وتجارة المقاولات لا تقل عن عام من العمل في مجال الإنشاءات من عمال وبنائين.

-كما يجب ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 20 عاما.

-وألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 30 عاما.

-لا يشترط الحصول على مؤهل دراسي للالتحاق بالوظائف.

-يجب ألا يكون المتقدم للوظائف متزوج.

خطوات التقديم

يقوم الراغب في التقديم لـ وظائف الأردن بالدخول لموقع وزارة العمل المصرية، أو بالدخول مباشرة لرابط التقديم عبر الرابط.

https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index

ثم بعدها يقوم باختيار المهنة من بين المهن المتاحة للتقديم.

وبعد الاطلاع على الشروط يدخل البيانات المطلوبة للتقديم، وتتمثل في الآتي:

-الرقم القومي الخاص بالمتقدم للوظائف.

-الاسم الأول والثاني والثالث.

-محافظة السكن وعنوان محل الإقامة.

-رقم جواز السفر.

-رقم الهاتف المحمول ورقم الواتساب.

-الحالية الاجتماعية.

-البريد الإلكترونية الخاص بالمتقدم للوظائف.

-كتابة فقرة تتضمن تاريخ الخبرة في المهنة.

- ترسل السيرة الذاتية ثم الضغط على حفظ حتى يتم الانتهاء من التقديم للوظائف.