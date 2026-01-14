موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي

يبحث عدد من المواطنين عن كيفية التقديم بوظائف مشروع الضبعة النووي، والتي أعلنتها وزارة العمل بمد فترة التقديم والاختبارات للعمل في مشروع الضبعة النووية، لتستمر من يوم الأحد 18 يناير 2026 وحتى الخميس 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بمحافظة قنا.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تشمل عددا من المهن الفنية المطلوبة بالمشروع، من بينها حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيها وتصل إلى 35000 جنيه وفقا لطبيعة المهنة ومستوى الخبرة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذا لتكليفات وزير العمل محمد جبران.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن اختبارات المتقدمين ستجرى خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2026، بمركز التدريب بمحافظة قنا فقط.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تتضمن العديد من المزايا، تشمل ثلاث وجبات يوميا، وسكنا ملائما، ومياها صالحة للاستخدام، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة.

وأكدت أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لربط التدريب بالتشغيل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الماهرة، مع منح رواتب مميزة للعمالة ذات الكفاءة العالية، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى التوجه في المواعيد المحددة لمقر الاختبارات، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل فتح باب التقديم أمام أبناء محافظة السويس لشغل 85 وظيفة فنية داخل منطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة، في إطار دعم العمالة الوطنية وتعزيز مشاركتها في المشروعات الصناعية الكبرى، برواتب تصل إلى 12000 جنيه شهريا وفقا للخبرة والكفاءة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة موزعة بواقع 30 برادا، و30 لحاما، و15 حجارا، و10 فنيين، للعمل داخل المنطقة الصناعية.

وبحسب بيان وزارة العمل، تتراوح الرواتب الشهرية بين 8000 و12000 جنيه، وتحدد القيمة النهائية للراتب وفقا لمستوى الخبرة والمهارة الفنية.

وأكدت الوزارة أن الوظائف توفر مزايا متعددة، تشمل بيئة عمل آمنة واستقرارا وظيفيا يضمن حقوق العاملين واستمرارية العمل.

وأشارت إلى أن التقديم يتم حصريا من خلال التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01035901780.