وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة النقل، من خلال شركة أكتا ACTA المسئولة إداريا عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي الصديق للبيئة، فتح باب التعيينات لشغل وظائف سائقين وسائقات من جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة النقل الذكي وتعزيز وسائل النقل المستدام.

وظائف شركة اكتا ACTA بالأتوبيس الكهربائي

مميزات العمل بشركة اكتا

وكشفت الشركة عن مجموعة من المزايا التي توفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة للعاملين، في مقدمتها عائد مادي مرتفع برواتب شهرية تنافسية إلى جانب نظام حوافز دوري مرتبط بالأداء، مع رواتب صافية تتحمل الشركة خلالها جميع الأعباء الضريبية والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل.

كما توفر الشركة تأمينا طبيا شاملا لجميع المتعاقدين، إلى جانب صرف مكافآت وأرباح سنوية وفقا لتقييم الأداء والتميز الوظيفي. وتشمل المزايا أيضا توفير سكن مجهز بالكامل للموظفين المغتربين من الرجال القادمين من المحافظات المختلفة، مع تسليم زي رسمي موحد يحمل هوية الشركة.

شروط التقديم لوظائف سائقين الأتوبيس الكهربائي



وحددت شركة اكتا عددا من الشروط البسيطة للتقدم للوظائف، من بينها قبول الحاصلين على رخص قيادة خاصة أو مهنية درجة اولى او ثانية او ثالثة، على ان تكون الرخصة سارية لمدة لا تقل عن عام من تاريخ التقديم.

وظائف خالية

كما يشترط اجتياز اختبارات القيادة الامنة التي تنظمها الشركة، وذلك لضمان تحقيق اعلى معدلات السلامة للركاب والحفاظ على كفاءة التشغيل.

طريقة التقديم وارقام التواصل



واكدت الشركة ان التقديم متاح من جميع محافظات الجمهورية، وعلى الراغبين في العمل ضمن منظومة الأتوبيس الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة سرعة التواصل لتحديد مواعيد المقابلات الفنية والشخصية من خلال الارقام التالية.

01004444877 - 01030494933



موعد التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية 2026

وبدأت وزارة التنمية المحلية في استقبال طلبات التقديم لوظائفها القيادية اعتبارا من 1 يناير 2026، و يستمر التقديم لمدة شهر كامل، وفقا لما ورد بالإعلان الرسمي.

موقع التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية 2026

يتم التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية 2026 إلكترونيا فقط، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي(http://www.mld.gov.eg) ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم بغير هذه الوسيلة.

وظائف وزارة التنمية المحلية

الشروط العامة للتقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية 2026

حددت الوزارة عددا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، أبرزها:

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لبطاقة الوصف الوظيفي.

- القدرة على القيادة والتخطيط ووضع السياسات.

- إجادة اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي.

- اجتياز دورات تدريبية متقدمة في مجالات الإدارة والقيادة.

- تقديم مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

- استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

- الالتزام بأحكام المادتين 14 و17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

شروط التقديم للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة

يشترط للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة، ما يلي:

- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الوظيفية الأدنى.

- تقديم تقارير كفاية أداء بتقدير “كفء” على الأقل، عن آخر سنتين.

كما يلزم إرفاق بيان الحالة الوظيفية، والشهادة القانونية، وما يثبت الإنجازات الوظيفية، إلى جانب مقترح تطوير الوظيفة.