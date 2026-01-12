برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية

أعلنت وزارة العمل فتح باب التقديم أمام أبناء محافظة السويس لشغل 85 وظيفة فنية داخل منطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة، في خطوة جديدة تستهدف دعم العمالة الوطنية وتعزيز مشاركتها في المشروعات الصناعية الكبرى، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا وفقًا للخبرة والكفاءة.



وظائف فنية مطلوبة في تيدا

الوزارة أوضحت أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من التخصصات الفنية المطلوبة داخل المنطقة الصناعية، حيث تم توزيع الوظائف على النحو التالي

30 برادًا

30 لحامًا

15 حجارًا

10 فنيين

هذه الوظائف تستهدف فنيين يمتلكون مهارات عملية في مجالاتهم، للعمل داخل واحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر.







رواتب تصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا

وبحسب بيان وزارة العمل، يحصل المقبولون في هذه الوظائف على رواتب تبدأ من 8000 جنيه شهريًا وتصل إلى 12000 جنيه، وتزداد القيمة النهائية للراتب وفقًا لمستوى الخبرة والمهارة الفنية، في ظل سعي الشركات العاملة داخل تيدا لجذب العمالة المؤهلة.

مزايا قوية للملتحقين بالوظائف

الوظائف المطروحة لا تقتصر فقط على الراتب، بل تشمل مجموعة من المزايا التي توفر استقرارًا وظيفيًا وأمانًا مهنيًا للعاملين، حيث توفر الشركات بيئة عمل آمنة إلى جانب استقرار وظيفي كامل يضمن حقوق العاملين ويحافظ على استمرارية العمل.

طريقة التقديم على وظائف العين السخنة

وأكدت وزارة العمل أن التقديم يتم حصريًا من خلال التواصل عبر تطبيق واتساب فقط، وذلك عبر الرقمين التاليين

01035901780

01208009263



ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة الوزارة لزيادة فرص التشغيل داخل المناطق الصناعية الكبرى، وعلى رأسها منطقة تيدا بالعين السخنة، بما يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وأصحاب الحرف الفنية.

صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية

في سياق اخر ، اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، صرف مبلغ 3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب إعانات الحوادث، لصالح 443 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن المبالغ المعتمدة تضمنت ما يلي:

صرف مليون و759 ألف جنيه للرعايات الاجتماعية والصحية الخاصة، وتشمل منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وذلك في 23 محافظة، واستفاد منها 264 عاملًا.

إعتماد مبلغ مليون و220 ألف جنيه من بند إعانات الحوادث، خُصصت لدعم أسر 6 حالات وفاة وحالة إصابة واحدة في حادث حريق أحد المصانع بمحافظة الغربية، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ و20 ألف جنيه للمصاب.

صرف 156 ألفًا و140 جنيهًا للرعاية الصحية الخاصة، تشمل مصاريف الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والإشاعات، استفاد منها 172 عاملًا في 5 محافظات.

وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير حياة كريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يستحق