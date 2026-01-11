قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
توك شو

مدبولي: نسعى لتطوير الصناعة لتوفير عشرات آلاف فرص العمل في منطقة السخنة الصناعية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتطوير القطاع الصناعي في مصر بهدف توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في منطقة السخنة الصناعية التابعة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

طفرة صناعية واستثمارات ضخمة

وقال مدبولي إن المصانع الجديدة في منطقة السخنة أصبحت تصدّر منتجاتها للخارج، موضحًا أن هذا لم يكن ليحدث إلا من خلال رؤية سياسية واضحة وبنية تحتية قوية تدعم المستثمرين والمصانع في المنطقة.

وأكد أن الاستثمارات في هذه المصانع تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس التوسع الكبير في القطاع الصناعي المصري.

التركيز على الطاقة الشمسية والمكون المحلي

وأوضح رئيس الوزراء أن المصانع الجديدة متخصصة في إنتاج الواح الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج تجاوزت 50%، ما يمكّن مصر من تلبية احتياجاتها بالجنيه المصري بدلًا من استيراد المواد بالعملة الصعبة.

السخنة الصناعية: نموذج للتنمية الصناعية

تعد منطقة السخنة الصناعية محركًا مهمًا للصناعة المصرية، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق مستقبلًا مستدامًا للصناعة الوطنية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير القطاع الصناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

