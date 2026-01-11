مدبولي: نسعى لتطوير الصناعة لتوفير عشرات آلاف فرص العمل في منطقة السخنة الصناعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتطوير القطاع الصناعي في مصر بهدف توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في منطقة السخنة الصناعية التابعة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

طفرة صناعية واستثمارات ضخمة

وقال مدبولي إن المصانع الجديدة في منطقة السخنة أصبحت تصدّر منتجاتها للخارج، موضحًا أن هذا لم يكن ليحدث إلا من خلال رؤية سياسية واضحة وبنية تحتية قوية تدعم المستثمرين والمصانع في المنطقة.

وأكد أن الاستثمارات في هذه المصانع تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، ما يعكس التوسع الكبير في القطاع الصناعي المصري.

التركيز على الطاقة الشمسية والمكون المحلي

وأوضح رئيس الوزراء أن المصانع الجديدة متخصصة في إنتاج الواح الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج تجاوزت 50%، ما يمكّن مصر من تلبية احتياجاتها بالجنيه المصري بدلًا من استيراد المواد بالعملة الصعبة.

السخنة الصناعية: نموذج للتنمية الصناعية

تعد منطقة السخنة الصناعية محركًا مهمًا للصناعة المصرية، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق مستقبلًا مستدامًا للصناعة الوطنية.