موعد افتتاح جنينة الحيوانات وسبب تسميتها بهذا الاسم

حالة جدل واسعة أثيرت حول الاسم الحقيقي لحديقة الحيوان بالجيزة، عقب تداول منشورات تؤكد أن الاسم المتداول حاليا ليس هو الاسم الأصلي، وأن التسمية التاريخية الصحيحة هي جنينة الحيوانات، وهو ما انقسمت حوله الآراء بين من اعتبر الاسم تعبيرا عاميا، وآخرين رأوا فيه استعادة للهوية المصرية الأصيلة.

جنينة الحيوانات

الاسم الاصلي لجنينة الحيوانات

وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخديوي توفيق افتتح جنينة الحيوانات رسميا في 1 مارس 1891، وكان الاسم المثبت في المراسيم الملكية واللوحات الرسمية في ذلك الوقت هو جنينة الحيوانات، وليس حديقة الحيوان كما هو شائع حاليا.

وأوضح مهتمون بالتاريخ المصري أن كلمة جنينة لم تكن لفظا عاميا، بل كانت مستخدمة بشكل رسمي خلال عصر الأسرة العلوية، وتعبر عن اللغة المتداولة بين الطبقات الحاكمة والنخبة في مصر الحديثة خلال القرن التاسع عشر.

وأشار متابعو التريند إلى أن تغيير الاسم إلى حديقة الحيوان جاء بعد ثورة 1952، ضمن موجة تعريب شملت العديد من أسماء الشوارع والمعالم، في إطار إعادة صياغة الهوية اللغوية الرسمية للدولة، وهو ما أدى إلى اختفاء عدد من المسميات التاريخية القديمة.

كما أثار الجدل نقاشا لغويا حول أصل كلمة جنينة، حيث أكد باحثون أن الكلمة تعود إلى جذور في اللغة المصرية القديمة Gnn أو Gani، وكانت تستخدم للدلالة على الأرض المحاطة بسور وبها زرع، وهو المعنى نفسه المستخدم في اللهجة المصرية حتى اليوم، خاصة في الريف.

جنينة الحيوانات

ويرى المشاركون في النقاش أن استخدام كلمة جنينة يعد امتدادا طبيعيا للهوية المصرية، وليس تصغيرا لكلمة جنة كما ورد في بعض المناهج التعليمية، مؤكدين أن العودة للاسم الأصلي تمثل استعادة لتسمية تاريخية وليست تغييرا جديدا.

وامتد الجدل ليشمل تغييرات أخرى طالت أسماء شوارع ومعالم تاريخية في القاهرة بعد 1952، مثل شارع سليمان باشا الذي أصبح طلعت حرب، وشارع فؤاد الأول الذي تحول إلى 26 يوليو، معتبرين أن هذه التغييرات ساهمت في طمس جزء من الذاكرة التاريخية المرتبطة بعصر النهضة المصرية.

وأكد محمد كامل رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الأورمان والحيوان، وجود اتجاه لتغيير اسم حديقة الحيوان بالجيزة إلى جنينة الحيوانات، باعتباره الاسم الأصلي للحديقة.

وقال في تصريحات سابقة لبرنامج الصورة، إن الاسم الأساسي والتاريخي هو جنينة الحيوانات وجنينة الأورمان، موضحا أن التوجه الحالي يستهدف إعادة الأسماء إلى أصلها التاريخي.

تطوير جنينة الحيوانات والأورمان

ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة، مع إنشاء أماكن عرض حديثة للحيوانات توفر بيئة صحية وآمنة، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وفقا لمعايير الإدارة الحديثة لرعاية الحيوانات، مع الحفاظ على الطابع التراثي والحدائق النباتية.

وكان التحالف الوطني لتطوير حديقتي الأورمان والحيوان أعلن الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين لضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية الطبية للحيوانات.

جنينة الحيوانات

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة حدائق المسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل الحديقتين، والتي تستهدف تحويلهما إلى وجهة ترفيهية متكاملة وفق المعايير العالمية، ووضع حديقة الحيوان المصرية في مكانة متقدمة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان، وذلك قبل الافتتاح المقرر في سبتمبر المقبل.