الغربية.. قافلة بيطرية للكشف على 483 حيوانا وماشية و 960 طائرا

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة".

تدشين قافلة بيطرية

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور أحمد شوقى مدير الإدارة البيطرية بمركز السنطة ، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 483 حيوان وماشية ،و 960طائر وصرف التحصينات والأدوية.

تحصينات مواشي والطيور

وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.