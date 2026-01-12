قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين
أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026
سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفيال من جورجيا وأسود ونمور من إفريقيا.. مفاجآت غير مسبوقة في جنينة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة "جنينة الحيوانات" لعودة قوية تحمل ملامح مختلفة كليًا، في إطار مشروع تطوير شامل يعيد لها بريقها التاريخي ويضعها من جديد على خريطة السياحة العالمية.

معالم تطوير حديقة الحيوان


ومن جانبه ، أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان ، أن الحديقة تشهد حاليًا خطة تطوير شاملة تستهدف استعادة مكانتها التاريخية وإعادتها إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان، بما يليق بتاريخها العريق ويقدم تجربة متكاملة للمصريين والزوار الأجانب.


وأوضح إبراهيم، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تراجع أعداد الحيوانات وإهمال البنية التحتية خلال السنوات الماضية أدى إلى خروج الحديقة من التصنيف الدولي منذ نحو 20 عامًا، مؤكدًا أن المشروع الحالي يسعى لإعادة دورها الريادي عالميًا.

حيوانات جديدة داخل الحديقة

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل استقدام حيوانات جديدة وإعادة أنواع انقرضت سابقًا، حيث ستصل الأفيال من جورجيا، والأسود والنمور من إفريقيا، والغزلان خلال الشهر الجاري، بهدف إنشاء قاعدة تكاثر تحقق الاكتفاء الذاتي داخل الحديقة.

تطوير مناطق أثرية

وأضاف "عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان"  أن المشروع يتضمن تطوير مناطق أثرية لم تكن معروفة للجمهور، مثل جبلية وقلعة الشمعدان والمتحف وبرج إيفل والكشك الياباني وجزيرة الشاي، إلى جانب تحويل الحديقة إلى مساحات مفتوحة تحاكي البيئات الطبيعية للحيوانات بعيدًا عن الأقفاص التقليدية، مع تطبيق أعلى معايير الأمان.

سعر تذكرة جنينة الحيوان

وأوضح أن الأسعار ستكون مناسبة لجميع الفئات، مع تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، تشمل إمكانية الإقامة داخل الحديقة، مؤكدًا الاهتمام الكامل برعاية الحيوانات وتغذيتها تحت إشراف متخصصين.


كما أعلن محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق، عن إنجاز مهم في مشروع تطوير حديقة الحيوان، حيث تم الانتهاء من أعمال ترميم الأماكن الأثرية داخل الحديقة.

وأوضح كامل، أن عمليات الترميم شملت 8 أماكن أثرية متميزة داخل نطاق حديقة الحيوان، والتي تعد من المعالم التاريخية ذات القيمة العالية.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للحديقة، والتي تهدف إلى استعادة رونقها التاريخي وجعلها مركزًا جاذبًا للزوار على مدار اليوم.

حديقة الحيوان جنينة الحيوانات خريطة السياحة الأورمان حدائق الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد