أفيال من جورجيا وأسود ونمور من إفريقيا.. مفاجآت غير مسبوقة في جنينة الحيوان بالجيزة

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة "جنينة الحيوانات" لعودة قوية تحمل ملامح مختلفة كليًا، في إطار مشروع تطوير شامل يعيد لها بريقها التاريخي ويضعها من جديد على خريطة السياحة العالمية.

معالم تطوير حديقة الحيوان



ومن جانبه ، أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان ، أن الحديقة تشهد حاليًا خطة تطوير شاملة تستهدف استعادة مكانتها التاريخية وإعادتها إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان، بما يليق بتاريخها العريق ويقدم تجربة متكاملة للمصريين والزوار الأجانب.



وأوضح إبراهيم، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تراجع أعداد الحيوانات وإهمال البنية التحتية خلال السنوات الماضية أدى إلى خروج الحديقة من التصنيف الدولي منذ نحو 20 عامًا، مؤكدًا أن المشروع الحالي يسعى لإعادة دورها الريادي عالميًا.

حيوانات جديدة داخل الحديقة

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل استقدام حيوانات جديدة وإعادة أنواع انقرضت سابقًا، حيث ستصل الأفيال من جورجيا، والأسود والنمور من إفريقيا، والغزلان خلال الشهر الجاري، بهدف إنشاء قاعدة تكاثر تحقق الاكتفاء الذاتي داخل الحديقة.

تطوير مناطق أثرية

وأضاف "عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان" أن المشروع يتضمن تطوير مناطق أثرية لم تكن معروفة للجمهور، مثل جبلية وقلعة الشمعدان والمتحف وبرج إيفل والكشك الياباني وجزيرة الشاي، إلى جانب تحويل الحديقة إلى مساحات مفتوحة تحاكي البيئات الطبيعية للحيوانات بعيدًا عن الأقفاص التقليدية، مع تطبيق أعلى معايير الأمان.

سعر تذكرة جنينة الحيوان

وأوضح أن الأسعار ستكون مناسبة لجميع الفئات، مع تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، تشمل إمكانية الإقامة داخل الحديقة، مؤكدًا الاهتمام الكامل برعاية الحيوانات وتغذيتها تحت إشراف متخصصين.



كما أعلن محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق، عن إنجاز مهم في مشروع تطوير حديقة الحيوان، حيث تم الانتهاء من أعمال ترميم الأماكن الأثرية داخل الحديقة.

وأوضح كامل، أن عمليات الترميم شملت 8 أماكن أثرية متميزة داخل نطاق حديقة الحيوان، والتي تعد من المعالم التاريخية ذات القيمة العالية.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للحديقة، والتي تهدف إلى استعادة رونقها التاريخي وجعلها مركزًا جاذبًا للزوار على مدار اليوم.