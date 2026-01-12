قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين
أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026
سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بمناسبة الامتحانات.. تناول هذه الوجبة الخفيفة يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية

تناول هذه الوجبة الخفيفة يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية
تناول هذه الوجبة الخفيفة يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية
هاجر هانئ

تشير دراسة جديدة إلى أن تناول حفنة يومية من الفول السوداني المحمص غير المملح مع قشرته قد يساعد  الطلاب خلال فترة الأمتحانات وكبار السن على التفكير والتذكر بشكل أفضل. وقد لاحظ المشاركون تحسنًا في تدفق الدم في مناطق الدماغ الرئيسية، وتحسنًا طفيفًا في نتائج الذاكرة. كما انخفض ضغط الدم لديهم. ويقول الباحثون إن الفول السوداني قد يكون وسيلة سهلة وبأسعار معقولة لدعم صحة الدماغ مع تقدمنا ​​في السن.

تشير دراسة جديدة أجراها المركز الطبي بجامعة ماستريخت في هولندا إلى أن تناول كمية معتدلة من الفول السوداني غير المملح والمحمص يوميًا يمكن أن يعزز تدفق الدم في الدماغ ويقوي الذاكرة لدى كبار السن. سعى الفريق البحثي إلى معرفة تأثير الفول السوداني على الأوعية الدموية، لما لها من دور كبير في الحفاظ على صحة الدماغ.

لماذا يُعد تدفق الدم إلى الدماغ أمرًا مهمًا؟

تتراجع أحيانا كفاءة هذه الأوعية الدموية الصغيرة في أداء وظيفتها، إذ يصل إلى خلايا الدماغ كميات أقل من الأكسجين والمغذيات. غالبًا ما يؤدي هذا الانخفاض في تدفق الدم إلى مشاكل في الذاكرة، وقد يلعب دورًا في الخرف. يُعد النظام الغذائي من أسهل الأمور التي يمكن تغييرها، لذا من المنطقي أن يواصل العلماء البحث عن أطعمة تساعد على حماية الأوعية الدموية الدماغية.

لماذا تم اختيار الفول السوداني

على الرغم من أنه يُصنف من البقوليات، إلا أن الفول السوداني يتشابه في العديد من الخصائص مع المكسرات. فهو غني بالبروتين والألياف والدهون الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الفريدة التي لا تجدها في أي مكان آخر. ركز الباحثون على الفول السوداني بقشرته، نظرًا لغناه بالبوليفينولات مثل الريسفيراترول، وهو مضاد للأكسدة. كما يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من حمض إل-أرجينين، وهو حمض أميني يعزز إنتاج أكسيد النيتريك، المسؤول عن استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على تدفق الدم بحرية.

8 فوائد جماليّة للفول السوداني

ما وجده الباحثون

أدى تناول الفول السوداني يوميًا إلى تحسنات ملحوظة في استجابة الأوعية الدموية الدماغية. ارتفع إجمالي تدفق الدم الدماغي بنسبة 3.6%. وفي المادة الرمادية، ارتفع تدفق الدم بنسبة 4.5%. وشهدت الفصان الجبهيان - وهما منطقة رئيسية للذاكرة واتخاذ القرار - زيادة بنسبة 6.6%. كما ازدادت الفصان الصدغيان بنسبة 4.9%. وهذا يُمثل تحسنًا ملحوظًا في المناطق المهمة للغة والذاكرة.

تحسنت الذاكرة نفسها أيضًا. ارتفعت درجات الذاكرة اللفظية بنسبة تقارب 6%، حيث أصبح بإمكان المشاركين تذكر وتمييز المزيد من الكلمات. مع ذلك، لم تتحسن جميع المهارات العقلية؛ فقد ظلت مهارات مثل الوظيفة التنفيذية وسرعة رد الفعل على حالها تقريبًا.

كانت هناك أيضًا بعض الفوائد الصحية للقلب. انخفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 5 ملم زئبق، وانخفض ضغط النبض بمقدار 4 ملم زئبق عند تناول الفول السوداني. وحتى مع زيادة السعرات الحرارية - حوالي 340 سعرة حرارية إضافية يوميًا - لم يتغير وزن معظم الأشخاص تقريبًا.

ماذا تعني النتائج

قد يساعد تناول الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشرته بانتظام  على الحفاظ على صحة الدماغ والأوعية الدموية. لا نعرف السبب الدقيق، فقد يكون ذلك بسبب حمض إل-أرجينين، أو مضادات الأكسدة الموجودة في قشرته، أو الدهون الصحية، أو مزيج من هذه العناصر. لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد أي العناصر أكثر أهمية، وما إذا كانت زبدة الفول السوداني أو غيرها من منتجات الفول السوداني تُعطي نفس الفعالية.

تُقدم هذه الدراسة أدلةً مبكرةً على أن وجبةً خفيفةً بسيطةً وبأسعارٍ معقولةٍ قد تُساعد في تحسين تدفق الدم والذاكرة. يسعى الباحثون لاحقًا إلى تجربة أنواعٍ مختلفةٍ من الفول السوداني لمعرفة ما إذا كانت الكميات الأصغر تُحقق الفوائد نفسها.

المصدر: timesnownews

الذاكرة ضغط الدم الدماغ الفول السوداني صحة الدماغ منتجات الفول السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

احذر

كارتك على أي بنك.. احذر من هاكر الواتساب بزعم الصداقة

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد