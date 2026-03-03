قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الوزراء: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة لتعزيز ودعم البرامج الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ألفت إمام تحسم الجدل بشأن شائعات ارتباط دينا الشربيني

الفت إمام
الفت إمام
علا محمد

وجهت الفنانة ألفت إمام ، رسالة حاسمة للرد على الشائعات التي طالت الفنانة دينا الشربيني، بشأن ارتباطها عاطفيًا بعدد من النجوم الذين تعاونت معهم فنيًا.

وقالت ألفت إمام، خلال لقائها ببرنامج «بين السطور» المذاع عبر قناة قناة TEN، إن دينا الشربيني تحظى بمحبة كبيرة من الجمهور وزملائها في الوسط الفني، مؤكدة أن النجاح أو تكرار التعاون مع نجم معين لا يعني وجود علاقة عاطفية بينهما.

وأضافت: "دينا الشربيني كل الناس بيحبوها.. ومش كل ما تشتغل مع حد نقول ارتبطت بيه"، مشددة على أن ربط أي عمل فني بشائعة ارتباط أمر غير منطقي، ويقلل من قيمة الجهد الفني المبذول.

وختمت إلى أن الشائعات أصبحت جزءًا من حياة النجوم، لكن الأهم هو التركيز على العمل والنجاح، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة ألفت إمام ألفت إمام دينا الشربيني بين السطور TEN

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

ترشيحاتنا

عصام عفيفي

مستقبل وطن: الانتخابات المحلية ضرورة لتعزيز دور المجالس الشعبية| فيديو

مجلس النواب

برلمانية: حكمة الرئيس السيسي حفظت الأمن القومي المصري ووحدت الجبهة الداخلية

الرئيس السيسي

برلماني: الرئيس السيسي يدير التحديات بحكمة وتوازن ويواصل مسيرة البناء والتنمية

بالصور

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد