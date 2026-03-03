ألفت إمام تحسم الجدل بشأن شائعات ارتباط دينا الشربيني

وجهت الفنانة ألفت إمام ، رسالة حاسمة للرد على الشائعات التي طالت الفنانة دينا الشربيني، بشأن ارتباطها عاطفيًا بعدد من النجوم الذين تعاونت معهم فنيًا.

وقالت ألفت إمام، خلال لقائها ببرنامج «بين السطور» المذاع عبر قناة قناة TEN، إن دينا الشربيني تحظى بمحبة كبيرة من الجمهور وزملائها في الوسط الفني، مؤكدة أن النجاح أو تكرار التعاون مع نجم معين لا يعني وجود علاقة عاطفية بينهما.

وأضافت: "دينا الشربيني كل الناس بيحبوها.. ومش كل ما تشتغل مع حد نقول ارتبطت بيه"، مشددة على أن ربط أي عمل فني بشائعة ارتباط أمر غير منطقي، ويقلل من قيمة الجهد الفني المبذول.

وختمت إلى أن الشائعات أصبحت جزءًا من حياة النجوم، لكن الأهم هو التركيز على العمل والنجاح، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.