قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ألفت إمام: عدم الإنجاب قرار لم أندم عليه.. والزواج كزوجة ثانية كان باختياري

ألفت إمام: عدم الإنجاب قرار لم أندم عليه.. والزواج كزوجة ثانية كان باختياري
ألفت إمام: عدم الإنجاب قرار لم أندم عليه.. والزواج كزوجة ثانية كان باختياري
ولاء خنيزي

كشفت الفنانة ألفت إمام تفاصيل موسعة عن حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن كثيرًا من قراراتها المصيرية جاءت عن قناعة تامة، حتى وإن بدت للبعض غير تقليدية أو مثيرة للجدل.

اتفاق واضح منذ بداية الزواج

وخلال لقائها في برنامج «بين السطور» عبر قناة TEN، أوضحت أن زوجها السابق اشترط منذ اللحظة الأولى للزواج عدم الإنجاب، مشيرة إلى أن الأمر كان مطروحًا بوضوح كامل ولم يكن مفاجئًا لها. وأضافت أنها وافقت عن اقتناع، وكانت مدركة لأبعاد القرار، مؤكدة أنها لم تشعر يومًا بالندم. 

وشددت على أن عدم الإنجاب لم يكن سبب الانفصال، موضحة أن العلاقة انتهت بهدوء نتيجة تراكمات واختلافات في وجهات النظر مع مرور الوقت، دون أزمات أو صراعات.

زوجة ثانية عن اختيار

وتطرقت إمام إلى تجربتها في الزواج كزوجة ثانية، مؤكدة أن القرار لم يكن تنازلًا أو رضوخًا لضغوط، بل اختيارًا واعيًا لشخص وصفته بالمحترم والمثقف والناضج. وأشارت إلى أن فارق السن بينهما، والذي بلغ نحو 12 عامًا، لم يكن مؤثرًا بالنسبة لها، لافتة إلى أنها لم تهتم بالعمر بقدر اهتمامها بدرجة التفاهم والنضج. 

وأضافت أن الإنسان، خاصة بعد فقدان والديه، يصبح أكثر احتياجًا لشريك يمنحه الإحساس بالأمان والسند، مؤكدة أن الحب قد تتغير درجاته، لكن ما يبقى هو الوعي والطيبة والاحترام المتبادل.

ضائقة مالية صعبة.. ودروس لا تُنسى

وكشفت الفنانة عن أصعب مراحل حياتها، عندما تعرضت لأزمة مادية دفعتها إلى تأجير منزلها لتوفير دخل ثابت، والعيش مؤقتًا بين بيوت أقاربها. 

وأكدت أن تلك الفترة، رغم قسوتها، كانت نقطة تحول حقيقية في حياتها، إذ تعلمت منها أهمية التخطيط المالي والاعتماد على النفس، مشيرة إلى أن التجارب الصعبة تمنح الإنسان قوة وصلابة لمواجهة المستقبل.

الابتعاد عن الفن بعد «اللا لا لاند»

وعن غيابها عن الساحة الفنية لمدة ست سنوات عقب مشاركتها في مسلسل اللا لا لاند عام 2017، أوضحت أنها لم تكن مرتاحة داخل هذا العمل تحديدًا، مؤكدة أنها تفضل وضوح الرؤية وخطوط الشخصيات منذ البداية. 

وأضافت أنها تميل إلى الانسحاب بهدوء عندما تشعر بعدم الارتياح، قائلة إن الله يعوضها دائمًا بتجارب أفضل ودروس أعمق.

دعم الأم وتحفظ الأب في البدايات

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن والدها كان رافضًا دخولها المجال الفني، بينما دعمتها والدتها بقوة وثقة. 

وأضافت أنها وعدت والدها بالتراجع إذا لم تحصل على فرصة عمل خلال عامها الأول بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن انطلاقتها المبكرة أقنعته، لتبدأ بعدها مسيرة فنية ما زالت تنظر إليها باعتزاز واحترام.

ألفت إمام الفنانة ألفت إمام الزواج الإنجاب عدم الإنجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة يبحث دعم صغار المزارعين مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

مجمع كهنة

الأنبا مقار يلتقي كهنة الإيبارشية وأسرهم بالعاشر من رمضان

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق تحت عنوان "الميل الثاني" | صور

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
انارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد