ألفت إمام: عدم الإنجاب قرار لم أندم عليه.. والزواج كزوجة ثانية كان باختياري

كشفت الفنانة ألفت إمام تفاصيل موسعة عن حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن كثيرًا من قراراتها المصيرية جاءت عن قناعة تامة، حتى وإن بدت للبعض غير تقليدية أو مثيرة للجدل.

اتفاق واضح منذ بداية الزواج

وخلال لقائها في برنامج «بين السطور» عبر قناة TEN، أوضحت أن زوجها السابق اشترط منذ اللحظة الأولى للزواج عدم الإنجاب، مشيرة إلى أن الأمر كان مطروحًا بوضوح كامل ولم يكن مفاجئًا لها. وأضافت أنها وافقت عن اقتناع، وكانت مدركة لأبعاد القرار، مؤكدة أنها لم تشعر يومًا بالندم.

وشددت على أن عدم الإنجاب لم يكن سبب الانفصال، موضحة أن العلاقة انتهت بهدوء نتيجة تراكمات واختلافات في وجهات النظر مع مرور الوقت، دون أزمات أو صراعات.

زوجة ثانية عن اختيار

وتطرقت إمام إلى تجربتها في الزواج كزوجة ثانية، مؤكدة أن القرار لم يكن تنازلًا أو رضوخًا لضغوط، بل اختيارًا واعيًا لشخص وصفته بالمحترم والمثقف والناضج. وأشارت إلى أن فارق السن بينهما، والذي بلغ نحو 12 عامًا، لم يكن مؤثرًا بالنسبة لها، لافتة إلى أنها لم تهتم بالعمر بقدر اهتمامها بدرجة التفاهم والنضج.

وأضافت أن الإنسان، خاصة بعد فقدان والديه، يصبح أكثر احتياجًا لشريك يمنحه الإحساس بالأمان والسند، مؤكدة أن الحب قد تتغير درجاته، لكن ما يبقى هو الوعي والطيبة والاحترام المتبادل.

ضائقة مالية صعبة.. ودروس لا تُنسى

وكشفت الفنانة عن أصعب مراحل حياتها، عندما تعرضت لأزمة مادية دفعتها إلى تأجير منزلها لتوفير دخل ثابت، والعيش مؤقتًا بين بيوت أقاربها.

وأكدت أن تلك الفترة، رغم قسوتها، كانت نقطة تحول حقيقية في حياتها، إذ تعلمت منها أهمية التخطيط المالي والاعتماد على النفس، مشيرة إلى أن التجارب الصعبة تمنح الإنسان قوة وصلابة لمواجهة المستقبل.

الابتعاد عن الفن بعد «اللا لا لاند»

وعن غيابها عن الساحة الفنية لمدة ست سنوات عقب مشاركتها في مسلسل اللا لا لاند عام 2017، أوضحت أنها لم تكن مرتاحة داخل هذا العمل تحديدًا، مؤكدة أنها تفضل وضوح الرؤية وخطوط الشخصيات منذ البداية.

وأضافت أنها تميل إلى الانسحاب بهدوء عندما تشعر بعدم الارتياح، قائلة إن الله يعوضها دائمًا بتجارب أفضل ودروس أعمق.

دعم الأم وتحفظ الأب في البدايات

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن والدها كان رافضًا دخولها المجال الفني، بينما دعمتها والدتها بقوة وثقة.

وأضافت أنها وعدت والدها بالتراجع إذا لم تحصل على فرصة عمل خلال عامها الأول بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن انطلاقتها المبكرة أقنعته، لتبدأ بعدها مسيرة فنية ما زالت تنظر إليها باعتزاز واحترام.