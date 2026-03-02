المركزي المصري يوضح 3 أسباب لرفض طلبات التسجيل للبنوك والفروع| تفاصيل

حدد قانون البنك المركزي المصري ، الإجراءات والشروط الخاصة بتقديم طلبات التسجيل للبنوك والفروع والوكالات، مشيرًا إلى الرسوم المستحقة عند تقديم الطلبات، والتي تبلغ عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة.

وتُودع هذه الرسوم في الحساب المخصص لرسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وفق قواعد ينظمها مجلس إدارة البنك ويصدر بها قرارات محددة بشأن كيفية الصرف من هذا الحساب.

ويخطر البنك المتقدم خلال 30 يومًا من تقديم الطلب بقرار القبول أو بالمستندات والبيانات المطلوب استكمالها.

وفي حال عدم استيفاء المطلوب خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار، يسقط حق الطالب في طلب التسجيل. كما تنشر قرارات القبول في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها، لضمان الشفافية وإطلاع الأطراف المعنية والمستثمرين على القرارات الرسمية.

الأسباب الثلاثة لرفض الطلب

تنص المادة (34) من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي له الحق في رفض طلب التسجيل بقرار مسبب، ويخطر الطالب كتابيًا بقرار الرفض خلال 30 يومًا من صدوره، وفيما يلي أبرز الحالات:

مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية: أي طلب يخالف نصوص القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة لها يكون قابلًا للرفض.

أي طلب يخالف نصوص القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة لها يكون قابلًا للرفض. عدم توافق الترخيص مع المصلحة الاقتصادية أو ظروف المنطقة: إذا كان الترخيص للمركز أو الفرع أو الوكالة يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة التي يُراد إنشاء البنك أو الفرع فيها.

إذا كان الترخيص للمركز أو الفرع أو الوكالة يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة التي يُراد إنشاء البنك أو الفرع فيها. تشابه الاسم التجاري: في حال كان الاسم الذي يتخذه البنك مشابهًا أو قريبًا من اسم بنك آخر أو أي منشأة أخرى بطريقة قد تُحدث لبسًا لدى العملاء.

ويؤكد القانون أن الرسوم المدفوعة لا تُسترد في أي من حالات الرفض، كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنظيم القطاع المصرفي بما يحقق الشفافية وحماية المصلحة العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي.