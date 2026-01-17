ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي

بدأت شركة الاستشارات الإدارية العالمية McKinsey & Company تجربة نموذج توظيف جديد يعتمد على استخدام مساعدها الذكي الداخلي «Lilli» خلال مقابلات التوظيف مع الخريجين الجدد.

ويهدف البرنامج التجريبي إلى عكس طبيعة العمل المستقبلية داخل الشركة، حيث يتوقع أن يعتمد الاستشاريون على أدوات الذكاء الاصطناعي في أداء مهامهم اليومية.

كيف يعمل اختبار الذكاء الاصطناعي في التوظيف؟

وفق التقرير، يشارك المرشحون في البرنامج التجريبي في تحليل حالة عملية (Case) مستعينين بالمساعد الذكي «Lilli» خلال التقييم.

ويتم تقييم المتقدمين بناءً على مدى جودة صياغتهم للأسئلة، وطريقة تفسيرهم لإجابات الأداة، وقدرتهم على توظيف هذه المخرجات ضمن سياق احتياجات العميل.

توضح الشركة أن هذا الاختبار ليس شرطًا أساسيًا للحصول على الوظيفة في الوقت الحالي، بل يُستخدم لقياس سمات مثل الفضول والقدرة على الحكم واتخاذ القرار في بيئة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نحو تعميم الاختبار إذا نجح البرنامج

تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أنه في حال أثبت البرنامج التجريبي نجاحه، قد تعتمد McKinsey العنصر المرتبط بالذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التوظيف المستقبلية. كما أفاد التقرير بأن الشركة امتنعت عن التعليق على تفاصيل ما نُشر في هذا السياق.