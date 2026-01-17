قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
تكنولوجيا وسيارات

Nevado AI تطلق منصة تشغيلية أصلية بالذكاء الاصطناعي لقطاعي التأمين والخدمات المالية

Nevado AI
Nevado AI
احمد الشريف

أعلنت شركة Nevado AI، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لقطاعي التأمين والخدمات المالية، عن انطلاقها الرسمي بهدف تحديث البنى التشغيلية في هذه الصناعات عبر منصة تشغيلية «أصلية بالذكاء الاصطناعي» قائمة على الوكلاء الذكيين (Agentic Operating Platform). 

وتتخذ الشركة من نيويورك مقرًا رئيسيًا لها مع مركز تقني في مينيابوليس، مستهدفة المؤسسات المالية وشركات التأمين التي تسعى لاعتماد الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على أنظمة تقليدية معقدة.

منصة تشغيلية أصلية بالذكاء الاصطناعي

توضح Nevado AI أن منصتها تقدم حلاً متكاملاً بدلاً من مجموعة حلول متفرقة تحاول الشركات عادةً ترقيعها فوق أنظمة قديمة جامدة. 

وتعتمد المنصة على بروتوكولات للوكلاء الذكيين (agent protocols) لإدارة العمليات، ما يتيح للمؤسسات إعادة تصميم عملياتها، وتسريع اتخاذ القرار، وتبسيط مسارات العمل عبر طبقة تشغيلية موحدة.

تؤكد الشركة أن النظام يوفر للفرق العاملة سرعة ومرونة في تطوير وتكييف سير العمل مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير الرقابة، والجودة، والمرونة المطلوبة في القطاعات عالية التنظيم مثل التأمين والخدمات المالية.

معالجة إرث الأنظمة القديمة

تشير الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة شارون رودريجيز إلى أن صناعات التأمين والخدمات المالية تمرّ بـ «نقطة تحول» بفعل أنظمة تقليدية باتت تشكل عائقًا استراتيجيًا وتقنيًا يمنع الشركات من المنافسة في سوق يتغير بسرعة.

 وتوضح أن منصة Nevado AI تهدف إلى إزالة القيود المرتبطة بالبنية التحتية القديمة، وتخفيض عبء الصيانة، وإتاحة تحويل ما يصل إلى 70% من الوقت المخصص للحفاظ على الأنظمة إلى الابتكار الاستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية، مع تضمين الامتثال والرقابة البشرية وسياق عميق للصناعة داخل المنصة نفسها.

من جانبه، يؤكد المدير التقني والمؤسس المشارك تايلر دانييلسون أن الشركة لا تسعى إلى «تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات بالوتيرة البشرية» فحسب، بل إلى تحويل تسليم البرمجيات من «حِرفة يدوية» إلى «قدرة صناعية» مدفوعة بمنصة وكلاء ذاتية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

خبرة عملية من قلب الصناعة

يوضح المدير التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك ديفيد ساليفان أن أعضاء فريق Nevado AI كانوا أنفسهم عملاء لهذه النوعية من التقنيات لعقود، كما عملوا أيضًا في مواقع البائعين الذين يقدمون حلولًا تقنية للأسواق المالية. 

ويشير إلى أن هذه الخبرة المزدوجة منحتهم فهمًا عميقًا لتحديات دمج القدرات الناشئة مع الأنظمة القديمة، وكذلك كيفية تصميم منتجات وأنظمة تحقق أعلى قيمة عملية للمؤسسات.

تسريع التدريب ورفع كفاءة الفرق

تذكر Nevado AI أن منصة التشغيل الأصلية بالذكاء الاصطناعي تتضمن قدرات تدريب متقدمة ومكتبة سياقات (context library) تساعد على تقليص الوقت اللازم لتأهيل الوكلاء الذكيين داخل بيئات العمل الفعلية. 

ويساهم تراكم مزايا المنصة في خلق تأثير تراكمي على مستوى الكفاءة التشغيلية، وإتاحة مساحة أكبر للفرق الهندسية وفرق المنتجات للتركيز على تطوير خدمات جديدة وتحسين العروض الحالية بدلاً من الانشغال بصيانة الأنظمة.

Nevado AI الذكاء الاصطناعي ai

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

محكمة القضاء الإداري

نظر دعوى إلغاء قانون الاعتداء على قيم الأسرة المصرية .. غدا

حريق هائل بالسنطة

السيطرة على حريق مزرعة مواش بالسنطة في الغربية

الاعلامية شيماء جمال

والدة شيماء جمال أمام المحكمة في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقـ تل ابنتها

بالصور

