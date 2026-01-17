Nevado AI تطلق منصة تشغيلية أصلية بالذكاء الاصطناعي لقطاعي التأمين والخدمات المالية

أعلنت شركة Nevado AI، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لقطاعي التأمين والخدمات المالية، عن انطلاقها الرسمي بهدف تحديث البنى التشغيلية في هذه الصناعات عبر منصة تشغيلية «أصلية بالذكاء الاصطناعي» قائمة على الوكلاء الذكيين (Agentic Operating Platform).

وتتخذ الشركة من نيويورك مقرًا رئيسيًا لها مع مركز تقني في مينيابوليس، مستهدفة المؤسسات المالية وشركات التأمين التي تسعى لاعتماد الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على أنظمة تقليدية معقدة.

منصة تشغيلية أصلية بالذكاء الاصطناعي

توضح Nevado AI أن منصتها تقدم حلاً متكاملاً بدلاً من مجموعة حلول متفرقة تحاول الشركات عادةً ترقيعها فوق أنظمة قديمة جامدة.

وتعتمد المنصة على بروتوكولات للوكلاء الذكيين (agent protocols) لإدارة العمليات، ما يتيح للمؤسسات إعادة تصميم عملياتها، وتسريع اتخاذ القرار، وتبسيط مسارات العمل عبر طبقة تشغيلية موحدة.

تؤكد الشركة أن النظام يوفر للفرق العاملة سرعة ومرونة في تطوير وتكييف سير العمل مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير الرقابة، والجودة، والمرونة المطلوبة في القطاعات عالية التنظيم مثل التأمين والخدمات المالية.

معالجة إرث الأنظمة القديمة

تشير الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة شارون رودريجيز إلى أن صناعات التأمين والخدمات المالية تمرّ بـ «نقطة تحول» بفعل أنظمة تقليدية باتت تشكل عائقًا استراتيجيًا وتقنيًا يمنع الشركات من المنافسة في سوق يتغير بسرعة.

وتوضح أن منصة Nevado AI تهدف إلى إزالة القيود المرتبطة بالبنية التحتية القديمة، وتخفيض عبء الصيانة، وإتاحة تحويل ما يصل إلى 70% من الوقت المخصص للحفاظ على الأنظمة إلى الابتكار الاستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية، مع تضمين الامتثال والرقابة البشرية وسياق عميق للصناعة داخل المنصة نفسها.

من جانبه، يؤكد المدير التقني والمؤسس المشارك تايلر دانييلسون أن الشركة لا تسعى إلى «تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات بالوتيرة البشرية» فحسب، بل إلى تحويل تسليم البرمجيات من «حِرفة يدوية» إلى «قدرة صناعية» مدفوعة بمنصة وكلاء ذاتية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

خبرة عملية من قلب الصناعة

يوضح المدير التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك ديفيد ساليفان أن أعضاء فريق Nevado AI كانوا أنفسهم عملاء لهذه النوعية من التقنيات لعقود، كما عملوا أيضًا في مواقع البائعين الذين يقدمون حلولًا تقنية للأسواق المالية.

ويشير إلى أن هذه الخبرة المزدوجة منحتهم فهمًا عميقًا لتحديات دمج القدرات الناشئة مع الأنظمة القديمة، وكذلك كيفية تصميم منتجات وأنظمة تحقق أعلى قيمة عملية للمؤسسات.

تسريع التدريب ورفع كفاءة الفرق

تذكر Nevado AI أن منصة التشغيل الأصلية بالذكاء الاصطناعي تتضمن قدرات تدريب متقدمة ومكتبة سياقات (context library) تساعد على تقليص الوقت اللازم لتأهيل الوكلاء الذكيين داخل بيئات العمل الفعلية.

ويساهم تراكم مزايا المنصة في خلق تأثير تراكمي على مستوى الكفاءة التشغيلية، وإتاحة مساحة أكبر للفرق الهندسية وفرق المنتجات للتركيز على تطوير خدمات جديدة وتحسين العروض الحالية بدلاً من الانشغال بصيانة الأنظمة.