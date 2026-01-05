قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025
ستارة تتسبب في سقوط طالبة من الطابق الثالث أمام جراج أكاديمية الفنون
هل يجوز تغطية الفم والأنف بالكوفية بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء توضح الحكم
بلطجة وترويع.. كواليس سقوط أنبوبة في بولاق الدكرور
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين: حبايبي من برج الجدي
اليمن.. قوات درع الوطن تحبط محاولة تهريب أسلحة منهوبة وتضبط المتورطين
مواصفات شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة كليًا.. صور
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

2025.. عام صعود «هاتف الذكاء الاصطناعي» مع Galaxy وPixel وiPhone AI ينتقل من ميزة إضافية إلى قلب تجربة الهاتف

هاتف الذكاء الاصطناعي
هاتف الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

تشير مراجعات وتحليلات متخصصة إلى أن عام 2025 مثّل نقطة تحوّل في سوق الهواتف الذكية، حيث تحوّل التركيز من تحسينات العتاد التقليدية إلى دمج عميق للذكاء الاصطناعي على مستوى نظام التشغيل نفسه، لا سيما في هواتف سامسونج Galaxy وجوجل Pixel وآبل iPhone.​

وتصف تقارير TechRadar ووسائل أخرى 2025 بأنه «عام هاتف الذكاء الاصطناعي»، بعد أن باتت مزايا مثل التلخيص الذكي، وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، والكتابة التنبؤية المتقدمة، جزءًا أصيلًا من تجربة الهاتف اليومية وليست مجرد تطبيقات مستقلة يفعّلها المستخدم عند الحاجة.​

Galaxy S25 Ultra… منصّة مزدوجة تجمع Galaxy AI وGemini

تضع تقارير تقنية هاتف Galaxy S25 Ultra في مقدمة «هواتف الذكاء الاصطناعي» لهذا العام، إذ يجمع بين منظومة Galaxy AI من سامسونج ونماذج Gemini من جوجل لمعالجة النصوص والصور والفيديو، مع تكامل عميق داخل واجهة One UI 7.​

وتتيح هذه المنظومة للمستخدم تنفيذ مهام مثل إعادة صياغة النصوص، وترجمة المكالمات في الزمن الفعلي، وتلخيص المحتوى، وتوليد الصور، ضمن التطبيقات الأساسية مثل الرسائل والبريد والمعرض، إلى جانب أدوات إنتاجية جديدة مثل Now Brief وإجراءات متعددة التطبيقات.​​

Pixel 10 Pro XL… تجربة ذكاء اصطناعي متماسكة مع Gemini

على جانب جوجل، يقدَّم هاتف Pixel 10 Pro XL كأحد أفضل الهواتف من حيث تجربة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، بفضل دمج Gemini على الجهاز مع معالج مخصص لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز قدرات التصوير الحاسوبي والترجمة الفورية والبحث السياقي في الشاشة.​​

ويستفيد مستخدمو Pixel من أدوات مثل التحرير السحري للصور، وتغيير عناصر الخلفية، وميزة Call Assist لإدارة المكالمات، إلى جانب تحسينات في الترجمة عبر التطبيقات المختلفة، وكل ذلك مع اعتماد أكبر على المعالجة على الجهاز لتحسين السرعة وتقليل الاعتماد على الاتصال الدائم بالسحابة.​

Apple Intelligence تدفع منظومة آبل إلى سباق الذكاء الاصطناعي

دخلت آبل على خط «هاتف الذكاء الاصطناعي» عبر Apple Intelligence، التي بدأت بالوصول إلى هواتف iPhone 16 ولاحقًا iPhone 17، مع مزايا مثل إعادة كتابة النصوص، وتلخيص البريد والإشعارات، وتوليد Genmoji والملصقات، وتحسينات على Siri لجعلها أكثر وعيًا بالسياق.​

وتعتمد آبل على مبدأ «الخصوصية أولًا» عبر تنفيذ غالبية مهام Apple Intelligence على الجهاز، والاستعانة بخدمات الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute للعمليات الأثقل، مع استمرار دمج أدوات مثل Live Text وLive Translate بوصفها جزءًا من منظومة الذكاء الاصطناعي في النظام.​

 أكثر من 30% من الهواتف الجديدة في 2025 مزودة بذكاء اصطناعي  

بحسب تقرير من مؤسسة Deloitte، من المتوقع أن تصل نسبة الهواتف المزودة بدعم أصيل للذكاء الاصطناعي التوليدي على الجهاز إلى أكثر من 30% من شحنات الهواتف العالمية بحلول نهاية 2025، مع نمو إجمالي الشحنات بنسبة تقارب 7%.​

ويرجع التقرير ذلك إلى موجة ترقية جديدة يقودها المستخدمون الراغبون في الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وإلى انتشار شرائح مخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الهواتف، ما يحوّلها من أجهزة «ذكية» متصلة إلى «أجهزة واعية بالسياق» قادرة على فهم نوايا المستخدم والتكيّف مع سلوكه اليومي.​

Galaxy Pixel iPhone

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

صورة أرشيفية

العثور عل جثة سيدة داخل شقتها عقب سرقة مشغولاتها الذهبية بطنطا

ارشيفيه

المزاح القاتل.. السجن 7 سنوات لشاب أنهى حياة صديقه بالدقهلية

اسعاف ارشيفيه

إصابة سائق في انقلاب شاحنة حاصلات زراعية على طريق شرق العوينات

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

