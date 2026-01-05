2025.. عام صعود «هاتف الذكاء الاصطناعي» مع Galaxy وPixel وiPhone AI ينتقل من ميزة إضافية إلى قلب تجربة الهاتف

تشير مراجعات وتحليلات متخصصة إلى أن عام 2025 مثّل نقطة تحوّل في سوق الهواتف الذكية، حيث تحوّل التركيز من تحسينات العتاد التقليدية إلى دمج عميق للذكاء الاصطناعي على مستوى نظام التشغيل نفسه، لا سيما في هواتف سامسونج Galaxy وجوجل Pixel وآبل iPhone.​

وتصف تقارير TechRadar ووسائل أخرى 2025 بأنه «عام هاتف الذكاء الاصطناعي»، بعد أن باتت مزايا مثل التلخيص الذكي، وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، والكتابة التنبؤية المتقدمة، جزءًا أصيلًا من تجربة الهاتف اليومية وليست مجرد تطبيقات مستقلة يفعّلها المستخدم عند الحاجة.​

Galaxy S25 Ultra… منصّة مزدوجة تجمع Galaxy AI وGemini

تضع تقارير تقنية هاتف Galaxy S25 Ultra في مقدمة «هواتف الذكاء الاصطناعي» لهذا العام، إذ يجمع بين منظومة Galaxy AI من سامسونج ونماذج Gemini من جوجل لمعالجة النصوص والصور والفيديو، مع تكامل عميق داخل واجهة One UI 7.​

وتتيح هذه المنظومة للمستخدم تنفيذ مهام مثل إعادة صياغة النصوص، وترجمة المكالمات في الزمن الفعلي، وتلخيص المحتوى، وتوليد الصور، ضمن التطبيقات الأساسية مثل الرسائل والبريد والمعرض، إلى جانب أدوات إنتاجية جديدة مثل Now Brief وإجراءات متعددة التطبيقات.​​

Pixel 10 Pro XL… تجربة ذكاء اصطناعي متماسكة مع Gemini

على جانب جوجل، يقدَّم هاتف Pixel 10 Pro XL كأحد أفضل الهواتف من حيث تجربة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، بفضل دمج Gemini على الجهاز مع معالج مخصص لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز قدرات التصوير الحاسوبي والترجمة الفورية والبحث السياقي في الشاشة.​​

ويستفيد مستخدمو Pixel من أدوات مثل التحرير السحري للصور، وتغيير عناصر الخلفية، وميزة Call Assist لإدارة المكالمات، إلى جانب تحسينات في الترجمة عبر التطبيقات المختلفة، وكل ذلك مع اعتماد أكبر على المعالجة على الجهاز لتحسين السرعة وتقليل الاعتماد على الاتصال الدائم بالسحابة.​

Apple Intelligence تدفع منظومة آبل إلى سباق الذكاء الاصطناعي

دخلت آبل على خط «هاتف الذكاء الاصطناعي» عبر Apple Intelligence، التي بدأت بالوصول إلى هواتف iPhone 16 ولاحقًا iPhone 17، مع مزايا مثل إعادة كتابة النصوص، وتلخيص البريد والإشعارات، وتوليد Genmoji والملصقات، وتحسينات على Siri لجعلها أكثر وعيًا بالسياق.​

وتعتمد آبل على مبدأ «الخصوصية أولًا» عبر تنفيذ غالبية مهام Apple Intelligence على الجهاز، والاستعانة بخدمات الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute للعمليات الأثقل، مع استمرار دمج أدوات مثل Live Text وLive Translate بوصفها جزءًا من منظومة الذكاء الاصطناعي في النظام.​

أكثر من 30% من الهواتف الجديدة في 2025 مزودة بذكاء اصطناعي

بحسب تقرير من مؤسسة Deloitte، من المتوقع أن تصل نسبة الهواتف المزودة بدعم أصيل للذكاء الاصطناعي التوليدي على الجهاز إلى أكثر من 30% من شحنات الهواتف العالمية بحلول نهاية 2025، مع نمو إجمالي الشحنات بنسبة تقارب 7%.​

ويرجع التقرير ذلك إلى موجة ترقية جديدة يقودها المستخدمون الراغبون في الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وإلى انتشار شرائح مخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الهواتف، ما يحوّلها من أجهزة «ذكية» متصلة إلى «أجهزة واعية بالسياق» قادرة على فهم نوايا المستخدم والتكيّف مع سلوكه اليومي.​