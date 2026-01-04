قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
صلاة ليلة النصف من رجب تبني لك 420 قصرًا بالجنة وثواب 70 شهيدًا
اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها
عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية
سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026
إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شهر ومكان إطلاق Galaxy S26 يتسرّبان قبل الكشف الرسمي

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشف تقرير لوكالة الأنباء الكورية Yonhap عن خطة سامسونج لعقد حدث Galaxy Unpacked المخصص للإعلان عن سلسلة Galaxy S26 خلال شهر فبراير 2026، بدلًا من نافذة الإطلاق المعتادة في أواخر يناير أو مطلع فبراير من كل عام.​

وبذلك تأتي السلسلة الجديدة بعد عام واحد تقريبًا من كشف الشركة عن هواتف Galaxy S25 في حدث Unpacked الذي انعقد يوم 22 يناير 2025 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.​

تسريبات متقاربة حول مكان الحدث

أشارت تقارير مبكرة إلى أن سامسونج تخطط لاستضافة مؤتمر Galaxy S26 Unpacked في مدينة سان فرانسيسكو باعتبارها مركزًا عالميًا لشركات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ربط ذلك بتوجه الشركة لتسويق S26 كسلسلة «هواتف ذكاء اصطناعي».​

في المقابل، نقلت تقارير أخرى – من بينها ما نُسب إلى Yonhap – أن الحدث سيُقام في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا خلال فبراير، مع عدم تحديد اليوم بدقة حتى الآن، وهو ما يعكس تضاربًا محدودًا في التسريبات حول المدينة مع اتفاقها على الشهر والإطار الزمني.​​

تاريخ متوقع في 25 فبراير وفق مصادر الصناعة

تذكر تقارير صناعية مستقلة أن سامسونج حدّدت مبدئيًا تاريخ 25 فبراير 2026 موعدًا لحدث Unpacked، على أن يسبق الإطلاق التجاري بفترة حجز مسبق تصل إلى أسبوعين وتنطلق المبيعات في الأسبوع الأول من مارس في عدد كبير من الأسواق.​

وتوضح هذه التقارير أن اختيار موعد متأخر نسبيًا يمنح سامسونج وقتًا إضافيًا لإتمام اختبارات العتاد بعد تغييرات في تشكيلة السلسلة، شملت إعادة طرح نسخة Plus بدل Edge، إلى جانب ضبط استراتيجية الشرائح بين Exynos 2600 وSnapdragon 8 Elite Gen 5 حسب المنطقة.​

خلفية: لماذا جاء تسريب الموعد والمكان مبكرًا؟

بحسب التقارير، يستند التسريب إلى مصادر داخل الصناعة في كوريا الجنوبية شاركت تفاصيل أولية مع وسائل إعلام متخصصة، قبل إعلان سامسونج رسميًا عن الدعوة إلى الحدث.​

ولا تزال الشركة حتى الآن تلتزم الصمت حيال الموعد والمكان، ما يعني أن هذه المعلومات تظل في إطار «تسريبات» محتملة، مع ترقب الأوساط التقنية لبيان رسمي يحدد بشكل نهائي زمان ومكان كشف سلسلة Galaxy S26.

Galaxy S26 Yonhap Galaxy S25

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

محمود الخطيب

الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

دونالد ترامب

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

ترشيحاتنا

زاهى حواس

مؤسسة زاهى حواس: المرشدون السياحيون سفراء فوق العادة

مصر للطيران

لهذا أدارت أزمة إيرباص باحترافية .. مصر للطيران نفذت 158 ألف عملية صيانة خلال 2025| بالأرقام

رئيس مجلس الوزراء وطلاب مدرسة التمريض بالأقصر

كوثر محمود تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد