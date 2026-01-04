شهر ومكان إطلاق Galaxy S26 يتسرّبان قبل الكشف الرسمي

كشف تقرير لوكالة الأنباء الكورية Yonhap عن خطة سامسونج لعقد حدث Galaxy Unpacked المخصص للإعلان عن سلسلة Galaxy S26 خلال شهر فبراير 2026، بدلًا من نافذة الإطلاق المعتادة في أواخر يناير أو مطلع فبراير من كل عام.​

وبذلك تأتي السلسلة الجديدة بعد عام واحد تقريبًا من كشف الشركة عن هواتف Galaxy S25 في حدث Unpacked الذي انعقد يوم 22 يناير 2025 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.​

تسريبات متقاربة حول مكان الحدث

أشارت تقارير مبكرة إلى أن سامسونج تخطط لاستضافة مؤتمر Galaxy S26 Unpacked في مدينة سان فرانسيسكو باعتبارها مركزًا عالميًا لشركات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ربط ذلك بتوجه الشركة لتسويق S26 كسلسلة «هواتف ذكاء اصطناعي».​

في المقابل، نقلت تقارير أخرى – من بينها ما نُسب إلى Yonhap – أن الحدث سيُقام في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا خلال فبراير، مع عدم تحديد اليوم بدقة حتى الآن، وهو ما يعكس تضاربًا محدودًا في التسريبات حول المدينة مع اتفاقها على الشهر والإطار الزمني.​​

تاريخ متوقع في 25 فبراير وفق مصادر الصناعة

تذكر تقارير صناعية مستقلة أن سامسونج حدّدت مبدئيًا تاريخ 25 فبراير 2026 موعدًا لحدث Unpacked، على أن يسبق الإطلاق التجاري بفترة حجز مسبق تصل إلى أسبوعين وتنطلق المبيعات في الأسبوع الأول من مارس في عدد كبير من الأسواق.​

وتوضح هذه التقارير أن اختيار موعد متأخر نسبيًا يمنح سامسونج وقتًا إضافيًا لإتمام اختبارات العتاد بعد تغييرات في تشكيلة السلسلة، شملت إعادة طرح نسخة Plus بدل Edge، إلى جانب ضبط استراتيجية الشرائح بين Exynos 2600 وSnapdragon 8 Elite Gen 5 حسب المنطقة.​

خلفية: لماذا جاء تسريب الموعد والمكان مبكرًا؟

بحسب التقارير، يستند التسريب إلى مصادر داخل الصناعة في كوريا الجنوبية شاركت تفاصيل أولية مع وسائل إعلام متخصصة، قبل إعلان سامسونج رسميًا عن الدعوة إلى الحدث.​

ولا تزال الشركة حتى الآن تلتزم الصمت حيال الموعد والمكان، ما يعني أن هذه المعلومات تظل في إطار «تسريبات» محتملة، مع ترقب الأوساط التقنية لبيان رسمي يحدد بشكل نهائي زمان ومكان كشف سلسلة Galaxy S26.