تقنية شاشة M14 في Galaxy S26 Ultra تركز على كفاءة الطاقة أكثر من تحسينات العرض

أفاد تقرير جديد أن مستخدمي Galaxy S26 Ultra لا ينبغي أن يتوقعوا قفزة كبيرة في جودة العرض، رغم اعتماد سامسونج على مادة الإضاءة الجديدة M14 في شاشة الهاتف الرائد.​

وبحسب المسرّب المعروف Ice Universe، فإن اللوحة من فئة OLED الممتازة، لكن طريقة استخدام سامسونج لها في Galaxy S26 Ultra تركز أساسًا على تقليل استهلاك الطاقة بدلاً من دفع الأداء البصري إلى أقصاه.​

الحفاظ على سطوع 2600 شمعة وعمق ألوان 8‑بت

تشير التسريبات إلى أن شاشة Galaxy S26 Ultra ستحتفظ بمستوى سطوع ذروة يبلغ 2600 شمعة، وهو نفس المستوى المعتمد في جهازي Galaxy S24 Ultra وGalaxy S25 Ultra، بدلاً من رفع السطوع كما جرت العادة مع كل جيل جديد.​

كما يتوقع أن تظل الشاشة عند عمق ألوان 8‑بت مع استخدام تقنية تعتيم PWM منخفضة التردد، ما يعني عدم استغلال كامل لقدرات لوحة M14 التي يمكنها نظريًا تقديم نطاق ألوان أوسع وسطوع أعلى.​

مقارنة مع هواتف أخرى تستغل M14 بالكامل

يُقارن Ice Universe بين نهج سامسونج وطريقة استخدام شركات أخرى لمادة M14، مثل هاتف iQOO 15 الذي يُقال إنه يفعّل «القدرة الكاملة» للوحة عبر سطوع أعلى ونطاق ألوان أوسع وتعتيم عالي التردد لتحسين راحة العين.​

وتشير تقارير منفصلة إلى أن شركات منافسة مثل شاومي وأوبو وفيفو تستخدم لوحات M14 في هواتفها الرائدة مع مستويات سطوع أعلى من 2600 شمعة، ما يخلق فارقًا في استغلال الإمكانات التقنية للمادة ذاتها.​

لماذا تفضّل سامسونج كفاءة الطاقة في Galaxy S26 Ultra؟

وفقًا للمعلومات المتداولة، يأتي قرار سامسونج في سياق الحفاظ على سعة بطارية 5000 ميلي أمبير في Galaxy S26 Ultra وعدم زيادتها، مع محاولة تعويض ذلك بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الشاشة عبر M14.​

وتفيد تقارير أخرى بأن لوحة M14 نفسها أكثر كفاءة بنسبة بين 20% و30% مقارنة بمادة M13 المستخدمة في Galaxy S25 Ultra، ما يسمح لسامسونج بتحقيق عمر بطارية أفضل أو الحفاظ على الأداء ذاته مع استهلاك أقل للطاقة.​

شاشة M14 ما زالت ترقية… ولكن بحدود

تؤكد تقارير سابقة أن استخدام M14 مع تقنية COE (فلتر الألوان على طبقة الحماية بدل البولارايزر التقليدي) يجعل لوحة Galaxy S26 Ultra أنحف وأقل انعكاسًا وأكثر كفاءة في تمرير الضوء، وهو ما يمثل ترقية هيكلية مقارنة بالجيل السابق.​

مع ذلك، توضح التسريبات أن هذه الترقية ستنعكس أكثر على جانب الكفاءة والعمر الافتراضي للبطارية، وليس على شكل قفزة ظاهرة للمستخدم في السطوع أو جودة الألوان، ما يجعل التحسينات «محدودة بصريًا» رغم اعتماد تقنية أحدث.​