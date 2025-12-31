عرض جديد يخفض سعر Galaxy S25 Ultra إلى مستوى أكثر جاذبية قبل طرح Galaxy S26

شهد هاتف Galaxy S25 Ultra، أحد أبرز هواتف سامسونج الرائدة في 2025، تخفيضات سعرية متتالية على منصات البيع الإلكترونية، ما جعله متاحًا بسعر أقل بكثير من سعر الإطلاق الرسمي.​

ففي عروض سابقة، هبط سعر نسخة 256 جيجابايت في بعض الأسواق إلى حدود 899 دولارًا بعد خصم يقارب 31% من السعر الأصلي البالغ 1299 دولارًا، مع تخفيضات مماثلة على نسخة 512 جيجابايت.​

عروض من سامسونج وأمازون

أظهرت متابعات لعروض سامسونج وأمازون أن الشركة الكورية أتاحت في فترات محددة خصومات مباشرة تصل إلى 540–690 دولارًا على Galaxy S25 Ultra دون اشتراط استبدال جهاز قديم (Trade‑in)، ما أدى إلى خفض السعر إلى مستوى يوصف بأنه أكثر منطقية بالنسبة لهاتف رائد.​

وفي أسواق أخرى، أتاح تجار التجزئة عبر الإنترنت تخفيضات تعادل ما يصل إلى 18 ألف روبية هندية، مدعومة بقسائم خصم إضافية وعروض بنكية، بهدف تصريف مخزون الهاتف قبل وصول الجيل الجديد Galaxy S26 في 2026.​

توقيت التخفيضات يتزامن مع اقتراب إطلاق Galaxy S26

تأتي هذه الموجة من العروض بالتزامن مع تكثيف التسريبات حول سلسلة Galaxy S26، والمتوقع أن تُطرح بأسعار أعلى من S25 Ultra نتيجة ارتفاع تكاليف المكوّنات والذاكرة.​

ويرى محللون في تقارير متخصصة أن خفض سعر Galaxy S25 Ultra إلى هذا المستوى يساعد سامسونج وشركاء التجزئة على الحفاظ على جاذبية الهاتف في مواجهة الجيل المقبل، مع إبقاءه خيارًا قويًا للمستخدمين الذين يرغبون في هاتف رائد بسعر أقل قبل طرح Galaxy S26 رسميًا.

