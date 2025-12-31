قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عرض جديد يخفض سعر Galaxy S25 Ultra إلى مستوى أكثر جاذبية قبل طرح Galaxy S26

Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
احمد الشريف

شهد هاتف Galaxy S25 Ultra، أحد أبرز هواتف سامسونج الرائدة في 2025، تخفيضات سعرية متتالية على منصات البيع الإلكترونية، ما جعله متاحًا بسعر أقل بكثير من سعر الإطلاق الرسمي.​

ففي عروض سابقة، هبط سعر نسخة 256 جيجابايت في بعض الأسواق إلى حدود 899 دولارًا بعد خصم يقارب 31% من السعر الأصلي البالغ 1299 دولارًا، مع تخفيضات مماثلة على نسخة 512 جيجابايت.​

عروض من سامسونج وأمازون

أظهرت متابعات لعروض سامسونج وأمازون أن الشركة الكورية أتاحت في فترات محددة خصومات مباشرة تصل إلى 540–690 دولارًا على Galaxy S25 Ultra دون اشتراط استبدال جهاز قديم (Trade‑in)، ما أدى إلى خفض السعر إلى مستوى يوصف بأنه أكثر منطقية بالنسبة لهاتف رائد.​

وفي أسواق أخرى، أتاح تجار التجزئة عبر الإنترنت تخفيضات تعادل ما يصل إلى 18 ألف روبية هندية، مدعومة بقسائم خصم إضافية وعروض بنكية، بهدف تصريف مخزون الهاتف قبل وصول الجيل الجديد Galaxy S26 في 2026.​

توقيت التخفيضات يتزامن مع اقتراب إطلاق Galaxy S26

تأتي هذه الموجة من العروض بالتزامن مع تكثيف التسريبات حول سلسلة Galaxy S26، والمتوقع أن تُطرح بأسعار أعلى من S25 Ultra نتيجة ارتفاع تكاليف المكوّنات والذاكرة.​

ويرى محللون في تقارير متخصصة أن خفض سعر Galaxy S25 Ultra إلى هذا المستوى يساعد سامسونج وشركاء التجزئة على الحفاظ على جاذبية الهاتف في مواجهة الجيل المقبل، مع إبقاءه خيارًا قويًا للمستخدمين الذين يرغبون في هاتف رائد بسعر أقل قبل طرح Galaxy S26 رسميًا.
 

Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

مدير عام الإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومحتواها العلمي المعتمد

مقرأة قرآنية

لنشر نور القرآن الكريم.. الأوقاف تعقد 54 مقرأة قرآنية في محافظات الجمهورية

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: أول مصحف مرتل بأصوات طلاب الأزهر استغرق 3 سنوات متواصلة

بالصور

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد