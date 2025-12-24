سامسونج تطلق تصميمًا جديدًا لمتجر Galaxy Store بواجهة أبسط وأكثر تنظيمًا

بدأت شركة سامسونج في طرح تحديث جديد لتطبيق Galaxy Store على هواتفها وحواسيبها اللوحية، يتضمن إعادة تصميم لواجهة المتجر بهدف جعلها أبسط، أنظف، وأسهل في الاستخدام اليومي، وفق تقرير لموقع PhoneArena.​

ويصل التحديث بواجهة المتجر إلى الإصدار 6.6.17.1، وهو متوفر حاليًا للأجهزة العاملة بواجهة One UI 8، مع خطة لطرح أوسع مع تقدّم برنامج One UI 8.5 التجريبي واقتراب الإطلاق النهائي في مطلع 2026.​

انتقال إلى شريط تنقل بثلاثة تبويبات فقط

كانت نسخة Galaxy Store السابقة تعتمد شريط تنقل سفلي بأربعة تبويبات هي: التطبيقات، الألعاب، المحتوى الحصري (Exclusive)، والقائمة (Menu).​

وبموجب التصميم الجديد، أصبح الشريط السفلي يضم ثلاثة تبويبات فقط: التطبيقات (Apps)، الألعاب (Games)، وقسم جديد باسم My Galaxy، بينما نُقلت تبويبة القائمة إلى زر «هامبورجر» في أعلى يسار الشاشة، ما يقلل من تكدّس العناصر في الواجهة الرئيسية.​

واجهة أنظف ومتوافقة مع توجه One UI 8.5

يشير التقرير إلى أن إعادة التصميم لا تُعد تغييرًا جذريًا، لكنها تجعل المتجر يبدو أكثر حداثة وتنظيمًا، مع تقليل النصوص الكثيرة والاعتماد بشكل أكبر على الأيقونات والعناصر البصرية الواضحة.​

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع توجه سامسونج في One UI 8.5، حيث تعمل الشركة على تبسيط أشرطة التنقل في تطبيقات النظام الأخرى، مثل الإعدادات والمعرض وتطبيق الهاتف والساعة، وتقليل العناصر البصرية الزائدة لتحسين قابلية التصفح.​

طريقة الحصول على التحديث وتوفره

توضح سامسونج، بحسب ما نقلته SamMobile وPhoneArena، أن التحديث يُطرح تدريجيًا، ما يعني أن بعض المستخدمين قد يلاحظونه فورًا، بينما قد يتأخر وصوله لأجهزة أخرى خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.​

ويمكن للمستخدمين التحقق من توفر الإصدار الجديد عبر فتح Galaxy Store ثم الانتقال إلى القائمة (Menu) > التحديثات (Updates) > “تحديث الكل” (Update All)، أو تحديث تطبيق Galaxy Store نفسه إذا ظهر ضمن قائمة التحديثات المتاحة.​

خطوة ضمن حزمة تغييرات أوسع في واجهة سامسونج

يرى التقرير أن تحديث Galaxy Store جزء من حزمة أوسع من التحسينات البصرية والوظيفية في One UI 8.5، تشمل إعادة تصميم بعض الأيقونات بشكل أكثر ثلاثية الأبعاد، وتحديث واجهات أقسام مثل البطارية والعناية بالجهاز والرفاهية الرقمية.​

وتشير سامسونج في بياناتها حول الإصدار التجريبي إلى أن الهدف من هذه التغييرات هو «رفع مستوى سهولة الاستخدام والإنتاجية» عبر واجهة أكثر تنظيمًا وتناسقًا، دون تغيير جذري في طريقة عمل النظام التي اعتاد عليها مستخدمو هواتف Galaxy.