قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة
10 أذكار بعد صلاة الفجر تمنحك خيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت الثواب
وزير السياحة: أعداد السائحين القادمين من أمريكا يحقق نموا هذا العام يصل إلى 22%
كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

One UI 8.5 تخفي شريط Now Bar جديد.. ترقية في واجهة سامسونج

One UI 8.5
One UI 8.5
احمد الشريف

كشفت منصة PhoneArena أن تحديث One UI 8.5 القادم من سامسونج يخفي ترقية مهمة لميزة Now Bar قد تغيّر طريقة استخدام هواتف جالكسي في الحياة اليومية، عبر تحويلها إلى “لوح معلومات حي” على شاشة القفل والعرض الدائم Always‑On. 

ويشير التقرير إلى أن سامسونج لا تكتفي بجعل Now Bar شبيهة بجزيرة Dynamic Island من آبل، بل توسّع دعمها للتطبيقات والمنبهات والتحديثات الحية بشكل أعمق مع الجيل الجديد من الواجهة.​

Now Bar: شريط حي على شاشة القفل والعرض الدائم

أوضحت PhoneArena أن Now Bar يظهر على شاشة القفل في صورة كبسولة صغيرة (Pill) تطفو في الأعلى، تعرض معلومات حيّة مثل تقدم عدّاد التايمر أو حالة مؤقّت أو رحلة توصيل طعام.

 بالضغط عليها، تتمدد الكبسولة لتظهر تفاصيل إضافية وتتيح تفاعلًا سريعًا دون الحاجة لفتح التطبيق بالكامل، مع استمرار ظهور نسخة مصغرة منها على الشاشة الدائمة (Always‑On) وفي شريط الحالة كعنصر صغير.​

دعم المنبهات: لا مزيد من المفاجآت الصباحية

قال التقرير إن One UI 8.5 سيضيف دعمًا جديدًا لتكامل Now Bar مع تطبيق الساعة Clock، وتحديدًا مع ميزة المنبهات.

 فبدل الاكتفاء بإشعار عادي عند اقتراب وقت المنبه، ستعرض Now Bar وقت الرنين القادم بشكل واضح على شاشة القفل والعرض الدائم، مع إظهار حالة الغفوة (Snooze) إذا قام المستخدم بتأجيل المنبّه، ما يسهّل معرفة ما ينتظره في الدقائق المقبلة بنظرة واحدة.​

تكامل أوسع مع التحديثات الحية في أندرويد 16

أشارت PhoneArena إلى أن One UI 8.0 كان قد دمج Now Bar مع نظام Live Activities في أندرويد 16، ما سمح لها بإظهار تحديثات من تطبيقات خارجية مثل خدمات طلب السيارات وتوصيل الطعام. 

ومع One UI 8.5، تتوسع هذه الفكرة لتشمل المزيد من التطبيقات والسيناريوهات، ما يحول Now Bar إلى مركز حي للتحديثات المستمرة، من نتائج المباريات وحالة الرحلات إلى تقدم تحميلات أو مؤقتات داخل تطبيقات مختلفة.​

بديل فعّال لـ Dynamic Island… بدون نوتش

يوضح التقرير أن Now Bar تلعب دورًا مشابهًا لـ Dynamic Island التي قدمتها آبل في iPhone 14 Pro، لكنها لا ترتبط بفتحة كاميرا أو نوتش، بل تظهر كعنصر برمجي يمكن لسامسونج التحكم في شكله وموقعه بحرية.

يمنح هذا الشركة مرونة أكبر في تطوير التصميم لاحقًا، كما يتيح للمستخدمين الحصول على تجربة “الجزيرة الديناميكية” تقريبًا على شاشات كاملة بلا حواف بارزة.​

One UI 8.5: تحديث أوسع من مجرد شريط تفاعلي

تلفت PhoneArena إلى أن Now Bar ليست إلا جزءًا من حزمة أكبر في One UI 8.5، تشمل شريط إعدادات سريع قابل للتخصيص بالكامل، نقل شريط البحث في العديد من تطبيقات سامسونج إلى أسفل الشاشة، وتحسينات كبيرة في Bixby وقدرات Galaxy AI. 

ومع توقع طرح One UI 8.5 لأول مرة مع سلسلة Galaxy S26 مطلع العام المقبل، يبدو أن سامسونج تراهن على الجمع بين ذكاء الواجهة وسهولة الوصول بالمسة واحدة، لتقليل حاجة المستخدم إلى فتح التطبيقات والتنقّل بين القوائم في كل مرة يريد فيها معلومة سريعة.​

Now Bar One UI 85 تحديث One UI 85

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: العدة شرعت لحفظ كرامة المرأة وصيانة إنسانيتها

الدكتور سلامة داود

علماء ومتخصصون يناقشون تحول دور الفتوى من الإغاثة المؤقتة إلى الاستدامة والتمكين الاقتصادي

الجلسة العلمية الأولى بالندوة العالمية الثانية للإفتاء

الجلسة العلمية الأولى بالندوة العالمية الثانية للإفتاء تبحث دور الفتوى في دعم الأمن الغذائي

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد