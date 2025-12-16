One UI 8.5 تخفي شريط Now Bar جديد.. ترقية في واجهة سامسونج

كشفت منصة PhoneArena أن تحديث One UI 8.5 القادم من سامسونج يخفي ترقية مهمة لميزة Now Bar قد تغيّر طريقة استخدام هواتف جالكسي في الحياة اليومية، عبر تحويلها إلى “لوح معلومات حي” على شاشة القفل والعرض الدائم Always‑On.

ويشير التقرير إلى أن سامسونج لا تكتفي بجعل Now Bar شبيهة بجزيرة Dynamic Island من آبل، بل توسّع دعمها للتطبيقات والمنبهات والتحديثات الحية بشكل أعمق مع الجيل الجديد من الواجهة.​

Now Bar: شريط حي على شاشة القفل والعرض الدائم

أوضحت PhoneArena أن Now Bar يظهر على شاشة القفل في صورة كبسولة صغيرة (Pill) تطفو في الأعلى، تعرض معلومات حيّة مثل تقدم عدّاد التايمر أو حالة مؤقّت أو رحلة توصيل طعام.

بالضغط عليها، تتمدد الكبسولة لتظهر تفاصيل إضافية وتتيح تفاعلًا سريعًا دون الحاجة لفتح التطبيق بالكامل، مع استمرار ظهور نسخة مصغرة منها على الشاشة الدائمة (Always‑On) وفي شريط الحالة كعنصر صغير.​

دعم المنبهات: لا مزيد من المفاجآت الصباحية

قال التقرير إن One UI 8.5 سيضيف دعمًا جديدًا لتكامل Now Bar مع تطبيق الساعة Clock، وتحديدًا مع ميزة المنبهات.

فبدل الاكتفاء بإشعار عادي عند اقتراب وقت المنبه، ستعرض Now Bar وقت الرنين القادم بشكل واضح على شاشة القفل والعرض الدائم، مع إظهار حالة الغفوة (Snooze) إذا قام المستخدم بتأجيل المنبّه، ما يسهّل معرفة ما ينتظره في الدقائق المقبلة بنظرة واحدة.​

تكامل أوسع مع التحديثات الحية في أندرويد 16

أشارت PhoneArena إلى أن One UI 8.0 كان قد دمج Now Bar مع نظام Live Activities في أندرويد 16، ما سمح لها بإظهار تحديثات من تطبيقات خارجية مثل خدمات طلب السيارات وتوصيل الطعام.

ومع One UI 8.5، تتوسع هذه الفكرة لتشمل المزيد من التطبيقات والسيناريوهات، ما يحول Now Bar إلى مركز حي للتحديثات المستمرة، من نتائج المباريات وحالة الرحلات إلى تقدم تحميلات أو مؤقتات داخل تطبيقات مختلفة.​

بديل فعّال لـ Dynamic Island… بدون نوتش

يوضح التقرير أن Now Bar تلعب دورًا مشابهًا لـ Dynamic Island التي قدمتها آبل في iPhone 14 Pro، لكنها لا ترتبط بفتحة كاميرا أو نوتش، بل تظهر كعنصر برمجي يمكن لسامسونج التحكم في شكله وموقعه بحرية.

يمنح هذا الشركة مرونة أكبر في تطوير التصميم لاحقًا، كما يتيح للمستخدمين الحصول على تجربة “الجزيرة الديناميكية” تقريبًا على شاشات كاملة بلا حواف بارزة.​

One UI 8.5: تحديث أوسع من مجرد شريط تفاعلي

تلفت PhoneArena إلى أن Now Bar ليست إلا جزءًا من حزمة أكبر في One UI 8.5، تشمل شريط إعدادات سريع قابل للتخصيص بالكامل، نقل شريط البحث في العديد من تطبيقات سامسونج إلى أسفل الشاشة، وتحسينات كبيرة في Bixby وقدرات Galaxy AI.

ومع توقع طرح One UI 8.5 لأول مرة مع سلسلة Galaxy S26 مطلع العام المقبل، يبدو أن سامسونج تراهن على الجمع بين ذكاء الواجهة وسهولة الوصول بالمسة واحدة، لتقليل حاجة المستخدم إلى فتح التطبيقات والتنقّل بين القوائم في كل مرة يريد فيها معلومة سريعة.​