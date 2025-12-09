قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان
أبو الغيط يطالب بسن تشريعات دولية وأممية لضبط الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا وسيارات

بيتا One UI 8.5 تفقد وضعين مهمَّين في الكاميرا

احمد الشريف

تقرير جديد يحذر من أن أول نسخة تجريبية من واجهة سامسونج One UI 8.5 تفتقد اثنين من أهم أوضاع الكاميرا التي اعتاد عليها مستخدمو هواتف جالكسي منذ سنوات، وهما Dual Recording وSingle Take. 

النسخة متاحة حاليًا لسلسلة Galaxy S25 عبر برنامج البيتا في تطبيق Samsung Members، لكن المقال ينصح بعدم الانضمام إذا كنت تعتمد على هذين الوضعين في تصويرك اليومي.​

اختفاء Dual Recording وSingle Take من تطبيق الكاميرا

يوضح التقرير أن مستخدمي بيتا One UI 8.5 لن يجدوا وضعي Dual Recording وSingle Take داخل قائمة More في تطبيق الكاميرا كما كان معتادًا في الإصدارات السابقة. 

وضع Dual Recording يسمح بالتسجيل المتزامن من كاميرتين (أمامية وخلفية مثلًا) في نفس الوقت، وهو مفيد جدًا للمدونين وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون لالتقاط المشهد وردة فعلهم في آن واحد. 

أما Single Take فيولّد تلقائيًا مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة ولقطات GIF والمونتاجات من مشهد واحد قصير، ما يجعله أداة سريعة لالتقاط “كل شيء” بضغطة واحدة.​​

هل تنوي سامسونج حذف هذه المزايا فعلاً؟

يؤكد التقرير أن احتمال إزالة هذين الوضعين نهائيًا من هواتف سامسونج ضعيف جدًا، نظرًا لمدى شعبيتهما واعتمادهما في الحملات التسويقية خلال السنوات الماضية. 

السيناريو الأقرب هو أن غيابهما في أول إصدار من بيتا One UI 8.5 يعود إلى خطأ (Bug) أو إلى عمل تجريبي داخل سامسونج لإعادة دمجهما في وضع واحد جديد أو تجربة واجهة تصوير مختلفة.

يعرب الكاتب عن أمل كبير في عودتهما إما في تحديثات بيتا لاحقة أو على الأقل مع إطلاق النسخة المستقرة من One UI 8.5 العام المقبل مع سلسلة Galaxy S26.​​

مزايا قوية في One UI 8.5 قد تغريك رغم النقص

على الجانب الآخر، يشير التقرير إلى أن بيتا One UI 8.5 ليست مجرد تحديث ثانوي، بل تجلب حزمة من مزايا Galaxy AI وتحسينات أمان وتجربة استخدام مغرية. 

من بين الإضافات الجديدة البارزة: ميزات Theft Protection لمكافحة سرقة الهاتف، وأدوات Photo Assist لتحرير الصور بقدرات ذكاء اصطناعي، وتحسينات على Quick Share وميزة Audio Broadcast لمشاركة الصوت مع عدة أجهزة.​

نصيحة للمستخدم: من يجب أن ينضم للبيتا ومن يجب أن ينتظر؟

الخلاصة التحريرية في التقرير واضحة: إذا كنت تعتمد بكثافة على وضعي Dual Recording وSingle Take في عملك أو محتواك، فالأفضل أن تبقى على النسخة المستقرة الحالية من One UI حتى إشعار آخر.

 أما إذا كنت لا تستخدم هذين الوضعين إلا نادرًا، أو لا تهتم بهما أساسًا، فيمكنك تجربة بيتا One UI 8.5 للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي والأمان الجديدة، مع تقبّل بعض الأخطاء المتوقعة في أي إصدار تجريبي.

 الكاتب يذكر أيضًا بأن النسخة المستقرة من One UI 8.5 من المقرر طرحها عالميًا مع إطلاق Galaxy S26 في العام المقبل، ما يعني أن من يفضّل الاستقرار على التجربة لن ينتظر طويلًا للحصول على هذه المزايا بدون تنازلات.

