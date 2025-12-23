قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. الكشف عن أول متجر تطبيقات للروبوتات البشرية في العالم

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بكاميرا جبارة .. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها
تشير التقارير إلى أن سامسونج ستطلق هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في وقت مبكر من العام المقبل . وتماشياً مع ذلك، ظهر الهاتفان على منصات متعددة حتى الآن، مما يؤكد استمرار عملية التطوير.

كشف تقرير جديد عن المواصفات المحتملة لكاميرا هاتفي Galaxy A37 و A57. ولا جديد يُذكر في هذا الشأن.
بحسب التقرير، سيحتوي هاتف Galaxy A37 على كاميرا رئيسية من سوني IMX906، ومستشعر فائق الاتساع من سامسونج GC08A3 بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. كما سيوفر الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو

حكم بالهاتف.. الكشف عن أول متجر تطبيقات للروبوتات البشرية في العالم

أطلقت شركة Unitree الصينية لتصنيع الروبوتات متجر تطبيقات "الأول من نوعه في العالم" للروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث يمكن لمالكي روبوتات Unitree G1 تحميل تطبيقات تجعل روبوتاتهم تقاتل مثل بروس لي، أو تتصرف كالقرد، أو ترقص بأسلوب "الرقصة الكلاسيكية". على حد علمي، هذا هو بالفعل أول متجر تطبيقات للروبوتات الشبيهة بالبشر على وجه الأرض

بمواصفات مذهلة.. إليك أفضل بلايستيشن قادم في 2026

كشف تسريب كبير ظهر مؤخرًا عن تحول مثير للاهتمام في استراتيجية سوني لجهاز بلايستيشن من الجيل القادم، فبدلًا من التركيز على القوة المطلقة كما في الأجهزة السابقة، يبدو أن سوني تُركز على مكونات موفرة للطاقة وفعالة، ما قد يدعم إصدارًا جديدًا من PS6 مُصممًا خصيصًا للألعاب المحمولة.

إليكم ما تكشفه أحدث التسريبات وما قد تعنيه لمستقبل ألعاب بلايستيشن.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

السد القطري

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السد القطري وشباب أهلي دبي

أحمد حسن

خضع للحقن.. أحمد حسن يصدم الجماهير بشأن إصابة مهاجم منتخب مصر

منتخب مصر

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة الثنائي محمد حمدي ومصطفي محمد

بالصور

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

