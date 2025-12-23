أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. الكشف عن أول متجر تطبيقات للروبوتات البشرية في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بكاميرا جبارة .. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تشير التقارير إلى أن سامسونج ستطلق هاتفي جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في وقت مبكر من العام المقبل . وتماشياً مع ذلك، ظهر الهاتفان على منصات متعددة حتى الآن، مما يؤكد استمرار عملية التطوير.

كشف تقرير جديد عن المواصفات المحتملة لكاميرا هاتفي Galaxy A37 و A57. ولا جديد يُذكر في هذا الشأن.

بحسب التقرير، سيحتوي هاتف Galaxy A37 على كاميرا رئيسية من سوني IMX906، ومستشعر فائق الاتساع من سامسونج GC08A3 بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. كما سيوفر الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو

حكم بالهاتف.. الكشف عن أول متجر تطبيقات للروبوتات البشرية في العالم

أطلقت شركة Unitree الصينية لتصنيع الروبوتات متجر تطبيقات "الأول من نوعه في العالم" للروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث يمكن لمالكي روبوتات Unitree G1 تحميل تطبيقات تجعل روبوتاتهم تقاتل مثل بروس لي، أو تتصرف كالقرد، أو ترقص بأسلوب "الرقصة الكلاسيكية". على حد علمي، هذا هو بالفعل أول متجر تطبيقات للروبوتات الشبيهة بالبشر على وجه الأرض

بمواصفات مذهلة.. إليك أفضل بلايستيشن قادم في 2026

كشف تسريب كبير ظهر مؤخرًا عن تحول مثير للاهتمام في استراتيجية سوني لجهاز بلايستيشن من الجيل القادم، فبدلًا من التركيز على القوة المطلقة كما في الأجهزة السابقة، يبدو أن سوني تُركز على مكونات موفرة للطاقة وفعالة، ما قد يدعم إصدارًا جديدًا من PS6 مُصممًا خصيصًا للألعاب المحمولة.

إليكم ما تكشفه أحدث التسريبات وما قد تعنيه لمستقبل ألعاب بلايستيشن.