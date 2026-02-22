رداد يتابع استعدادات رفع خدمات وزارة العمل على مصر الرقمية

عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات (Software S3)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه بشأن تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل ورفعها على " مصر الرقمية".

واستعرض الاجتماع موقف التنفيذ الحالي، ومراحل التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتيسير حصولهم عليها، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ووجّه وزير العمل بسرعة إنجاز ما تبقّى من مهام التنفيذ، والانتهاء من الأعمال الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، ومسارًا ثابتًا لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.