قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد يتابع استعدادات رفع خدمات وزارة العمل على مصر الرقمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات (Software S3)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه بشأن تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل ورفعها على " مصر الرقمية".

واستعرض الاجتماع موقف التنفيذ الحالي، ومراحل التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتيسير حصولهم عليها، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ووجّه وزير العمل بسرعة إنجاز ما تبقّى من مهام التنفيذ، والانتهاء من الأعمال الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، ومسارًا ثابتًا لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وزير العمل منصة مصر الرقمية مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

ترشيحاتنا

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: سفير أمريكا بإسرائيل تجاوز للقانون.. ومصر ثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية

رامز ليفل الوحش

بعد تحرك القومي للمرأة.. برلمانية: «رامز ليفل الوحش» يتضمن عنفا وإهانة للنساء

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد لضبط الأسعار

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد