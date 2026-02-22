وفاة معلم داخل الفصل في حلوان والزناتي يوجه بمساندة أسرته

تلقت غرفة عملبات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، يفيد بوفاة سيد محمد حسن، كبير معلمين لغة عربية بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات داخل الفصل أثناء تأدية عمله بالشرح للطالبات نتيجة أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وحسب البيان تم نقله على الفور الى مستشفى التأمين الصحي بحلوان لتقديم الاسعافات الأولوية ومحاولة إنعاش القلب ولكن وافته المنية في الحال.

وعلى الفور كلف، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد على، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلون وأمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية، بالتواجد مع أسرة المعلم ومساندتهم فى مصابهم الأليم، وشدد على صرف مستحقاته المالية وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت.

وتوجه سيد على، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلون ، مع أعضاء النقابة الفرعية ، إلى المستشفى فورا ومتابعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالوفاة لتذليل أي عقبات والتواجد مع الأسرة لتقديم المساعدة.

وتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص العزاء لأسرة المعلم داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.