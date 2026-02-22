قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
أخبار البلد

وفاة معلم داخل الفصل في حلوان والزناتي يوجه بمساندة أسرته

خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة عملبات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، يفيد بوفاة سيد محمد حسن، كبير معلمين لغة عربية بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات داخل الفصل أثناء تأدية عمله بالشرح للطالبات نتيجة أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وحسب البيان تم نقله على الفور الى مستشفى التأمين الصحي بحلوان لتقديم الاسعافات الأولوية ومحاولة إنعاش القلب ولكن وافته المنية في الحال.

وعلى الفور كلف، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد على، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلون وأمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية، بالتواجد مع أسرة المعلم ومساندتهم فى مصابهم الأليم، وشدد على صرف مستحقاته المالية وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت.

وتوجه سيد على، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلون ، مع أعضاء النقابة الفرعية ، إلى المستشفى فورا ومتابعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالوفاة لتذليل أي عقبات والتواجد مع الأسرة لتقديم المساعدة.

وتقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص العزاء لأسرة المعلم داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

