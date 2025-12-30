تسريبات .. ارتفاع متوقع في سعر Galaxy S26 مع تقليص مزايا الحجز المسبق

أفاد تقرير جديد أن سلسلة Galaxy S26 من سامسونج تتجه إلى طرح بسعر أعلى «بشكل ملحوظ» مقارنة بسلسلة Galaxy S25، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف المكوّنات، خصوصًا شرائح الذاكرة.​

وذكر المسرّب المعروف @kro_roe أن سامسونج لم تُجمّد بعد أسعار السلسلة بشكل نهائي، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى زيادة قوية في السعر الأساسي لجميع الطرازات.​

نهاية محتملة لعروض الترقية المجانية لمساحة التخزين

بحسب التقرير، تدرس سامسونج إلغاء عرض «الترقية المجانية لمضاعفة مساحة التخزين» الذي رافق طلبات الحجز المسبق لأجيال Galaxy السابقة، بما فيها سلسلة Galaxy S25.​

ويعني ذلك أن العملاء الذين اعتادوا الحصول على سعة تخزين أعلى بنفس سعر السعة الأساسية قد لا يستفيدون من هذا الامتياز مع Galaxy S26، ما يقلّل من القيمة المضافة لعروض الحجز المسبق.​

تخزين 256 جيجابايت كنقطة بداية

تشير التسريبات إلى أن الطراز الأساسي من Galaxy S26 قد يأتي مباشرة بسعة 256 جيجابايت بدل 128 جيجابايت، ما يجعل الزيادة في السعر «مشفوعة» بزيادة في التخزين ضمن الفئة القياسية.​

ومع ذلك، يتوقع أن يكون «سعر الدخول» أعلى خلال فترة الحجز المسبق مقارنة بسعر الإطلاق لسلسلة Galaxy S25، حتى في حال اعتماد 256 جيجابايت كخيار أساسي.​

أزمة الذاكرة وراء ضغط الأسعار

يربط التقرير بين التغييرات المتوقعة في الأسعار ومزايا الحجز المسبق وبين أزمة ارتفاع أسعار ذاكرة RAM عالميًا، حيث سجّلت عقود DRAM زيادات كبيرة خلال النصف الثاني من 2025، مع توقع استمرار الارتفاع في 2026.​

وتشير تقارير سابقة إلى أن تكاليف شرائح الذاكرة والمعالجات والكاميرات دفعت مصنعي الهواتف، ومن بينهم سامسونج، إلى مراجعة أسعار الأجهزة الرائدة، ما يجعل زيادات الأسعار «متوقعة» في فئة الهواتف العليا خلال العام المقبل.